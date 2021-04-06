Премьер Канады заявил о начале третьей волны коронавируса

Третья волна коронавируса дошла до Канады, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По словам премьера канадской провинции Онтарио Дага Форда, скоро будут введены новые ограничения.

«По всему миру страны лицом к лицу сталкиваются с очень серьезной третьей волной этой пандемии,— цитирует Reuters господина Трюдо.— И прямо сейчас — в Канаде». Его коллега из Онтарио Даг Форд сообщил, что введение новых коронавирусных ограничений будет обсуждаться завтра, 7 апреля. «Мы собираемся ввести дальнейшие ограничения быстро, очень быстро»,— сказал он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Канаде с начала пандемии зарегистрировано более 1 млн заразившихся коронавирусом. Умерли 23 тыс. человек с подтвержденным COVID-19. В стране провакцинировали 5,2 млн человек (13,5% населения).