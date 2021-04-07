«Протон-ПМ» снизил убыточное давление

Одно из крупнейших машиностроительных предприятий региона АО «Протон-ПМ» за 2020 год заметно улучшило финансовые показатели: чистый убыток компании снизился на 857 млн руб., составив чуть более 1,2 млрд руб. При этом единственным прибыльным сегментом производственной деятельности АО остается сотрудничество с оборонными предприятиями. Себестоимость продаж «Протона» в ракетно-космическом и авиационном сегменте пока что превышает выручку. Такие показатели эксперты связывают с тем, что «Протон-ПМ» пока не начал выполнение серийных заказов, в том числе и по производству ракетного двигателя РД-191.



Как следует из отчета, чистый убыток АО «Протон-ПМ» в 2020 году составил свыше 1,2 млрд руб. За год он снизился более чем на 857 млн руб. При этом выручка АО упала с 3,832 млрд руб. до 2,01 млрд руб. На предприятии сохранилась тенденция прошлых лет, когда совокупная себестоимость продаж оказывается выше выручки. Так, в 2020 году себестоимость составила 2,454 млрд руб.

Единственным сегментом производственной деятельности АО «Протон-ПМ», по которому выручка превышает расходы, является сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В прошлом году в этом сегменте выручка АО составила чуть больше 507 млн руб. при расходах 502,8 млн руб. По своему традиционно основному направлению деятельности, производству ракетно-космической техники, пермский завод получил убыток в сумме 160,254 млн руб. (выручка — 460,206 млн руб., расходы — 620,46 млн руб.). Выручка от производства изделий для авиационной промышленности (предприятие производит литые заготовки для авиа­двигателя ПД-14) зафиксирована на уровне 447,212 млн руб. при расходах 674,197 млн руб. Производство продукции для ТЭК дало АО выручку 483,793 млн руб., расходы составили 488,793 млн руб.

АО «Протон-ПМ» входит в структуру АО «НПО „Энергомаш“» ГК «Рос­космос». Основная специализация предприятия — производство жидкостных ракетных двигателей. В частности, оно должно стать серийным изготовителем двигателя РД-191 ракеты-носителя «Ангара», для которого сейчас создается новое производство. Ранее основной продукцией предприятия был двигатель РД-276 для семейства ракет-носителей «Протон», производство которого было завершено в 2019 году. Кроме того, «Протон-ПМ» производит продукцию для топливно-энергетического комплекса, гражданской авиации, а также в интересах ОПК. В частности, на пермском заводе изготавливались детали и составные единицы для авиадвигателя Д-30Ф6, которыми комплектуется истребитель-перехватчик МиГ-31, двигательная установка для МБР «Сармат» и компоненты для авиаракеты «воздух-поверхность».

Стоит отметить, что в прошлом году «Протон-ПМ» фактически не изготавливал продукцию в интересах производителя «Сармата» — АО «Красмаш». Если в 2019 году затраты от ее продажи составили 635,4 млн руб., то в 2020-м — только 3,961 млн руб. Собеседники „Ъ-Прикамье“ полагают, что ситуация может измениться после разворачивания серийного производства изделия. Сейчас основным контрагентом пермского предприятия в сегменте ОПК, судя по всему, является производитель авиавооружений АО «Дубненский машиностроительный завод». От него к концу 2020 года «Протон-ПМ» получил авансов более чем на 1,9 млрд руб. Более 877 млн руб. авансов предприятию передало АО «Красмаш», а материнское АО «НПО „Энергомаш“» — 2,245 млрд руб.

Общая дебиторская задолженность АО «Протон-ПМ» в 2020 году снизилась на 42% и к концу декабря составила 1,766 млрд руб. Крупнейшими должниками компании являются АО «ОДК-ПМ» (419,53 млн руб.), НПО «Энергомаш» (242,22 млн руб.) и АО «Красмаш» (170,17 млн руб.). Краткосрочная кредиторская задолженность выросла с 3,3 млрд руб. в 2019 году до 6 млрд руб. по итогам 2020-го. Ее основу составляют полученные от контрагентов авансы в размере более 4,7 млрд руб.

В качестве основных причин убытков в отчете называется частичное приостановление производства «Протон-ПМ» в марте прошлого года из-за коронавирусной инфекции и начисление процентов по кредитам и займам. Так, по краткосрочному займу в размере 1 млрд руб. компании за прошлый год было начислено более 148,6 млн руб. Кроме того, собеседники, близкие к предприятию, отмечают, что компания вкладывает значительные средства в строительство новых производственных мощностей и модернизацию существующих. В прошлом году только подрядчику строительства нового корпуса в Новых Лядах, где в 2023 году планируется развернуть серийное производство РД-191, было перечислено почти 720 млн руб. Общий объем авансов на строительство и приобретение основных средств превысил 1,73 млрд руб.

Превышение себестоимости над выручкой на предприятии объясняют недозагруженностью основных производственных мощностей, которая приводит к перераспределению накладных расходов на меньший объем производства.

Эксперт по международным отношениям и ВПК Павел Лузин полагает, что предприятие будет фиксировать отрицательную рентабельность по направлению РКТ, пока РД-191 не войдет в серию. Он отмечает, что сейчас «Протон-ПМ» несет большие затраты на подготовку производства РД-191. По оценкам эксперта, к 2023 году предприятие может получить заказ на серию до 40 двигателей. «Про прибыль можно будет говорить, когда в их производстве будет задействовано все оборудование и при условии, что изделия будут изготавливаться надлежащего качества,— считает Павел Лузин.— С другой стороны, нужно понимать, что предприятие работает не в условиях рынка, его убытки компенсируются, поэтому ничего критичного в этой ситуации нет».

Дмитрий Астахов