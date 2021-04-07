Наследный принт

Фигурант громкого уголовного дела о многомиллионном мошенничестве на госконтрактах Росгвардии, уфимский предприниматель Игорь Шальнов выиграл суд у поставщика Минобороны. Московской компании «Спецшвейснаб» не удалось доказать, что фирмы господина Шальнова незаконно шьют и продают изделия с камуфляжным принтом цвета «мох». Доказывая нарушение исключительных прав на рисунок, истец нанял частного детектива, предоставил заключение Союза дизайнеров России и копию оригинального принта из библиотеки Конгресса США. Однако арбитражный суд Москвы, самостоятельно исследовавший спорную одежду, пришел к выводу, что рисунки не идентичны. Юристы по-разному оценивают шансы истца на пересмотр решения.

Уфимский предприниматель, владелец и директор крупнейшего поставщика Росгвардии ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов выиграл суд об использовании камуфляжного принта у московского ООО «Спецвоенпром». Компании не удалось доказать в арбитражном суде Москвы, что фирмы господина Шальнова используют переработанную версию американского рисунка.

Предметом спора в арбитражном суде стало обмундирование гвардейцев: ветровка и летний полевой костюм цвета «мох». Спецодежда изготавливалась «Спецшвейснабом» и продавалась в московских магазинах другой фирмы, связанной с господином Шальновым — «Торговый дом „Магеллан центр“».

«Спецвоенпром» посчитал, что рисунок ткани одежды — это переработка их камуфляжного принта A-TACS FG CAMO, который они используют в образцах экипировки и снаряжения, поставляемых подразделениям спецназначения. Компания просила суд запретить Игорю Шальнову и его компаниям шить, предлагать к продаже, продавать и хранить ветровки и костюмы с этим рисунком.

• ООО «Спецвоенпром» зарегистрировано в Москве. Специализируется на производстве одежды. Принадлежит Сергею и Валентине Гончаровым, а также Сталине Рыбаковой. С 2015 по 2019 годы было заключено 25 контрактов с Минобороны и ФСБ на поставку одежды на общую сумму 61 млн руб. Выручка от продажи, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году составила 371 млн руб., чистая прибыль 3,8 млн руб.

Игорь Шальнов в конце прошлого года стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело расследует главное военное следственное управление СКР. По версии следствия, Росгвардия закупала вещи для личного состава по завышенным ценам. Основным поставщиком был «Спецшвейснаб». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания с 2015 по 2019 годы заключила госконтрактов на 4,3 млрд руб., из них 3,9 млрд — с Росгвардией. О ходе расследования не сообщалось.

«Спецвоенпром», как следует из материалов дела, нанял частного детектива, и тот вместе с нотариусом сходил в магазины господина Шальнова и зафиксировал, что там продается спорная одежда. Кроме того, московская компания обратилась в Союз дизайнеров России и Ассоциацию промышленных дизайнеров, которые сравнили изделия и пришли к выводу, что рисунки схожи. Представители «Спецвоенпрома» отмечали в суде, что исключительные права на используемый ими принт были выкуплены в 2018 году у американской компании Digital Concealment Systems и автора рисунка Филипа Нормана Дьюка. Они предоставили суду копию оригинального рисунка, хранящегося в библиотеке Конгресса США. Ткань с принтом, как пояснили представители истца, они закупают в США. По мнению «Спецвоенпрома», используемый ими камуфляжный принт — «не только произведение искусства/дизайна, но и уникальная система „динамического камуфляжа“, состоящая из уникальной совокупности элементов для достижения желаемого эффекта маскировки».

Представители «Спецшвейснаба» и «ТД Магеллан центр» ссылались на то, что ткань для одежды они заказывали у пермской текстильной компании, а не изготавливали сами. Кроме того, как отмечали они, у них были обязательства по госконтрактам, техническое задание которых предполагало изготовление одежды с таким рисунком.

Привлеченная в качестве третьего лица Росгвардия возражала против удовлетворения иска.

Сопоставляя спорные принты, суд пришел к выводу, что они «не идентичны, имеются очевидные расхождения в распятновке, в расположении деталей на плоскости и их конфигурации в целостном орнаменте камуфляжа». Назначение судебной экспертизы суд посчитал нецелесообразным, сославшись на то, что при визуальном осмотре было установлено их различие.

Получить оперативный комментарий в «Спецвоенпроме» вчера не удалось.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин полагает, что у истца есть основания отменить решение в апелляции, если он сможет доказать, что отказ суда назначать судебную экспертизу нарушает процессуальные права. «Я думаю, истцу должно быть предоставлено такое средство доказывания, так как зачастую признаки переработки (заимствования) рисунков может выявить лишь специалист»,— считает он.

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин, напротив, считает, что шансов на пересмотр решения нет, так как «после того, как созданный промышленный образец поступает в продажу, авторское право на него исчерпывается. «Так как многие художники решают сходные задачи, связанные с созданием камуфляжной одежды, наличие каких-то элементов сходства еще не доказывает факта переработки. Авторское право в объектах промышленного дизайна носит максимально конкретный характер. Сочетание крупных и мелких пятен в камуфляже не дает основания считать переработкой использование аналогичного приема другим дизайнером. Точно так же, как использование полоски или клетки в одном дизайнерском костюме не может служить основанием считать плагиатом или переработкой все прочие костюмы в клетку или в полоску»,— отмечает юрист.

Дарья Кучеренко