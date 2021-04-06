«Ленфильм» отказался предоставить свою площадку для проведения «Артдокфеста»

Киностудия «Ленфильм» отказалась принять на своей площадке фестиваль документального кино «Артдокфест». Ранее об этом в письме гендиректору студии просил режиссер Александр Сокуров.

Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу киностудии. «Мы не можем предоставить площадку нашего киноцентра для проведения мероприятий фестиваля «Артдокфест», поскольку все показы и мероприятия проходят в нем по заранее утвержденному графику», — заявили представители «Ленфильма». Также они сослались на закрытие на ремонт кафе при киноцентре.

Напомним, ранее «Артдокфест» оказался сорван полицией и Роспотребнадзором якобы за нарушение санитарных норм в условиях пандемии коронавируса. Представители самого фестиваля связывают произошедшее с политическими мотивами.

О скандале вокруг срыва «Артдокфеста» — в материале “Ъ FM” "Санитарные нормы остановили «Артдокфест»"