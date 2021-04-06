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Проект реконструкции ж/д станции Приморск в Ленобласти получил положительное заключение

ООО «Приморский УПК», занимающееся строительством будущего одноименного грузового порта в Ленинградской области, получила положительное заключение госэкспертизы на проект реконструкции железнодорожной станции Приморск. Станция получил новые пути и инфраструктуру для пассажиров.

Об этом сообщает 47news. В соответствии с проектом на станции построят два главных и три приемоотправочных пути, крытый надземный переход и пандусы для маломобильных пассажиров. Кроме того, на примыкающих улицах появятся новые парковки для легковых автомобилей и автобусов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания «Приморский УПК» получила положительное заключения экологической экспертизы на проект грузового порта.

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