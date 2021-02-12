Комиссия экологической экспертизы разрешила строительство «Приморского УПК»

Экспертная комиссии Государственной экологической экспертизы выдала положительное заключение по проекту комплекса «Приморский УПК» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщил портал Online47 со ссылкой на пресс-службу ООО «Приморский УПК».

Комиссия заключила, что предоставленный проект полностью соответствует нормам и требованиям экологического законодательства. Начало строительных работ уже запланировано на лето текущего года.

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