К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Дорогие братья и сестры!

Сегодняшний день называется в церковном песнопении «началом нашего спасения». Святой апостол и евангелист Лука повествует о том, как Пресвятой Богородице явился Архангел Гавриил и сообщил волю Господню: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35). Глубоко потрясенная услышанным, Дева Мария со смирением приняла это повеление и отвечала с уверенностью и готовностью исполнить послушание: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38).

Господь совершает дело избавления человека от греха и смерти, но произойти это должно при участии людей, их свободном волеизъявлении. И вот «Честнейшая херувим и Славшейшая без сравнения серафим» от имени всего человечества говорит Богу: «Да!» О благословенное и неизреченное, величественное событие мировой истории! Сим мгновением положено начало Боговоплощению, а вслед за тем и спасительной миссии Иисуса Христа. Неслучайно Благовещение (по-гречески — Евангелисмос) вместе с четырьмя евангелистами по традиции изображается на Царских вратах наших храмов, открывающих вход в алтарь, символизирующий Царство Небесное.

Радуясь о милости Божией ко всем нам, в этот праздничный день мы найдем много поводов для духовных размышлений. Какой же главный урок мы можем здесь извлечь? Господь уготовал благодатный путь спасения для каждого из нас и ждет, что мы откликнемся на призыв покаяться, искоренить грех, встать на путь благочестивой жизни. Об этом во дни Великого поста с особой настойчивостью, терпеливо и подробно в чтении, пении, проповеди говорит верным Святая Церковь. Как важно не остаться равнодушным, не пройти мимо предлагаемого дара благодати, но, назидаясь примером Богородицы, с умилением и благодарностью его принять, заявляя о готовности идти по пути, указанному Спасителем, восклицая: «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день» (Пс. 24:5)!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и призываю на вас Божие благословение!

Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский