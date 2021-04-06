Clubhouse настроит монетизацию

Clubhouse запустил монетизацию для создателей контента. В сервисе аудиочатов появилась функция Payments, с помощью которой пользователи смогут отправлять авторам донаты. В Clubhouse заверяют, что компания не будет получать деньги с платежей, однако с пользователей возьмут сервисный сбор за их обработку. Раньше авторы не могли монетизировать свои шоу на платформе. Сначала функция будет доступна тестовой группе авторов, хотя осуществлять платежи смогут все участники соцсети. Позже компания расширит список тех, кто сможет собирать донаты за свои выступления.

Как это будет работать? И насколько это удачный шаг для продвижения платформы? Руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов отмечает, что это неплохой способ привлечь авторов, правда, в данном случае он вряд ли сработает: «Некоторые статусные ведущие встреч вполне могут себе позволить монетизацию. Видимо, будет включена какая-то функция донатов, как, например, на YouTube. То есть можно стать спонсором канала, выбирать несколько градаций, и с тебя постоянно будет списываться абонентская плата.

Я думаю, что в данном случае будет реализована похожая схема — либо человек делает донат во время встречи, когда он на ней находится, либо делает донат в качестве стимула выйти в эфир и задать вопрос. Но, конечно же, разговор о том, что Clubhouse будет брать только сервисный сбор, но не процент — это уж совсем детская отмазка. Естественно, социальная площадка будет на этом зарабатывать. Авторы, конечно, очень любят монетизацию, и это их действительно стимулирует делать больше интересного контента. Теперь у них появилась мотивация, и они останутся и будут дальше развивать свои встречи, свой канал. Сейчас русскоязычная аудитория Clubhouse просто микроскопическая. Для любого автора нужна какая-то отдача.

Если у него в комнате присутствует 100 человек, можно сколько угодно успокаивать себя, что там собрались сливки общества, что это самые интересные люди во вселенной, но, в конце концов, за этим всегда стоит некая монетизация. Если у тебя на встрече присутствует 100 человек, то он по пропорции просто заплатит тебе из них 5% максимум. И в итоге создатель контента подумает: я трачу свои силы, а заработал 500 руб. за один эфир, зачем мне этот странный Clubhouse?

Если это останется таким же “междусобойчиком” некоторого процента владельцев телефонов iPhone, тогда это не имеет ничего общего с коммерцией и пользой для создателей контента».

Самих создателей контента в Clubhouse новая функция заинтересовала. Предприниматель, миллиардер Игорь Рыбаков в разговоре с “Ъ FM” отметил, что платежная функция должна быть в любых сервисах, где можно передавать информацию: «В последнее время популярность соцсети стала резко снижаться, и Clubhouse предпринимает усилия, чтобы оставаться актуальным. Для тех, кто организует комнаты в Clubhouse, невероятно важно иметь монетизацию внутри сети. Любые инструменты, которые позволяют что-либо создавать, накапливать и передавать, должны содержать встроенную платежную систему внутри. Я сам регулярно провожу комнаты в Clubhouse и считаю, что лучшего инструмента для проведения тематических комнат, пока нет».

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В Clubhouse заявили, что введение донатов — только первая из многочисленных запланированных мер поддержки авторов. В России аудитория сервиса, по последним данным, находится на отметке примерно в 10 тыс. пользователей.

Анна Никитина