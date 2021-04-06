Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с руководством контрольного комитета

Глава Удмуртии Александр Бречалов ответил на вопрос о руководстве государственного контрольного комитета (ГКК) Удмуртии. Напомним, что в конце 2020 года с этой должности был уволен Борис Сарнаев — госсовет снизил предельный возраст для занимающих ее с 65 до 60 лет. В 2021 году Ленинский райсуд восстановил его на этом посту. После увольнения господина Сарнаева ГКК возглавила Ольга Филиппова. Позже ее поместили под домашний арест в связи с обвинениями в растрате.

«Если говорить про господина Сарнаева, то он не стоит этого внимания. И обсуждать не хочу. То, что происходит внутри, человек дешевыми вещами набирает внимание. Ни на один вопрос, который происходил под его руководством, не отвечает. Не достоин внимания. Второй вопрос, Филлипова — закон для всех един, но она начинала исполнять обязанности ответственно»,— отметил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии подчеркнул, что ГКК — это очень важный орган. В республике существует очень много конструкций, проектов, которые необходимо проверить. «Контрольный комитет очень нужен — у меня нет иллюзий»,— подчеркнул он

Подробности о ситуации с ГКК читайте в материалах: «Удмуртский чиновник вернулся с пенсии», «С пенсии возврата нет» и «Контрольный комитет не удержал в должности».