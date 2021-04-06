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В отношении застройщика ЖК «Серебряный ручей» начато конкурсное производство

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом ООО «Крона», принадлежащее уфимскому предпринимателю, владельцу девелоперской группы «Рассвет» Рашиту Багаутдинову, следует из материалов суда. Мотивировочная часть определения пока не опубликована.

С заявлением о признании компании несостоятельной в суд в феврале 2020 года обратилась Лариса Клокова. В июне с аналогичным заявлением в суд обратилось ПАО «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства»

«Крона» — застройщик проблемного уфимского ЖК «Серебряный ручей». На сегодняшний день в комплексе не сданы в эксплуатацию четыре жилых дома, квартиры в которых ждут более 800 дольщиков.

Олег Вахитов


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