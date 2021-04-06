Opel Crossland будет стоить от 1,6 млн рублей

Компания Opel назвала стоимость обновленного кроссовера Crossland на российском рынке.

В России автомобиль будет доступен с единственным 110-сильным бензиновым 1,2-литровым 3-цилиндровым турбомотором, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Для Crossland доступны четыре комплектации. В зависимости от уровня оснащения, кроссовер будет стоить от 1,6 млн руб. до 2,1 млн руб. Поставки модели на российский рынок начнутся в мае.

Напомним, обновленный Opel Crossland был представлен осенью 2020 года. Сборка модели налажена в Испании, откуда кроссовер будут привозить в Россию.