На Кубани к концу 2021 года завершат спортивный долгострой с двумя бассейнами

Фото: администрация Краснодарского края

В октябре 2021 года в Курганинске завершат строительство проблемного спортивного объекта площадью 5,2 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в настоящий момент спорткомплекс готов на 91%. Подрядчики завершают отделочные работы, монтируют оборудование, благоустраивают территорию.

Спорткомплекс начали строить в 2008 году. Однако работы полностью остановились, когда объект был готов на 50%.

В октябре 2019 года по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева спорткомплекс включили в краевую госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта».

В спорткомплексе будут размещены два бассейна – 25х11 м и 10х6 м, а также универсальный игровой зал, где можно заниматься баскетболом, гандболом, волейболом, теннисом, мини-футболом, бадминтоном.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, мэрия Новороссийска планирует заключить концессионное соглашение с инвестором, который готов достроить Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский». Сейчас администрация города ждет от него сформированное предложение.

Наталья Решетняк