На Олимпийский долгострой в Новороссийске найден инвестор

Мэрия Новороссийска планирует заключить концессионное соглашение с инвестором, который готов достроить Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский». Сейчас администрация города ждет от него сформированное предложение, сообщает «Официальный Новороссийск». Название компании не уточняется.

Комплекс «Черноморский» включает в себя большой бассейн, в котором можно проводить соревнования международного уровня, ледовую арену, универсальный спортивный зал. Посещать спорткомплекс единовременно смогут более 3 тыс. человек.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре прошлого года Главгосэкспертиза одобрила корректировки в проекте строительства Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский». Проектно-сметная документация претерпела преобразования в связи с изменениями строительных нормативов и правил.

Спортивный объект начали возводить в 2009 году и планировали завершить строительство к Зимним Олимпийским играм, которые проходили в 2014 году в Сочи. Но подрядчик не выполнил обязательства. Сейчас здание готово на 55%: завершены все монолитные строительные работы, подведены коммуникации. Осталось завершить отделку внутри здания, смонтировать фасад и внутренние инженерные сети. Затем оснастить комплекс спортоборудованием.

Андрей Ульченко