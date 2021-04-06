Реставрацию фасадов Гатчинского дворца завершат в 2022 году

Реставрация фасадов Гатчинского дворца будет завершена в 2022 году, на год позднее, чем анонсировалось ранее. На работы по программе КГИОП в текущем году выделено 145,1 млн руб. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Линченко, восстановление фасадов завершат после работ на западном полуциркуле, Кухонном каре, Центральном корпусе и крыльцах всего дворца.

В период с 2015 по 2020 годы на реставрацию интерьеров и фасадов памятника были потрачены 874,7 млн руб. На эти средства были проведены работы в Троицкой церкви, Арсенальном зале, Чесменской галерее, отремонтированы фасады центральной части дворца и Арсенального каре.

Напомним, что ранее в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга заявляли о планах полностью завершить работы в 2021 году.

В КГИОП объяснили перенос сроков завершения работ объективными причинами. Предполагается, что строительные леса будут сняты ближе к концу 2022 года, пишет «Интерфакс».