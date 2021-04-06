Ассоциацию легкой промышленности создали в Нижегородской области

Решение о создании Ассоциации предприятий легкой промышленности региона приняли на собрании в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) 5 апреля. Ассоциация будет действовать в статусе некоммерческого партнерства. Ее возглавит председатель правления регионального Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова, сообщили в НАПП.

«В структуре НАПП действует более десятка районных ассоциации и профессиональных объединений, основной задачей которых является развитие промышленного потенциала территорий и отдельных сегментов региональной экономики»,— говорится в сообщении Нижегородской ассоциации.

По итогам 2020 года объем промышленного производства одежды вырос на 5,5%, текстильных изделий – на 4,2%. Объем отгрузки товара производителями одежды вырос на 7,8%, на текстильных производствах – 11,2%.

Анастасия Еремина