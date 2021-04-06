Обвиняемого в краже бриллиантов колумбийца доставили в Татарстан Его поместили в следственный изолятор

Житель Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро, обвиняемый в краже бриллиантов на 160 млн долларов, был доставлен в Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Напомним, инцидент произошел в 2018 году в ВЦ «Казань Экспо». Как утверждает следствие, гражданин Колумбии украл у компании «Seven Diamonds. Якутские бриллианты», бриллианты и сапфиры на 160 млн долларов. Вскоре личность обвиняемого установили, и его объявили в федеральный розыск. Позже Вахитовский райсуд Казани заочно вынес решение о его аресте. В сентябре 2019 года обвиняемого задержали в Аргентине. А в марте 2021 года он был экстрадирован в Россию.

В пресс-службе добавили, что колумбиец был доставлен в татарстанское СИЗО.

"Ъ-Казань"