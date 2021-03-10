Ценителя ювелирки завезли из Аргентины

Дело о хищении драгоценностей на 160 млн руб. у компании «Seven Diamonds. Якутские бриллианты» в 2018 году по окончании ювелирной выставки в Казани получило развитие. Вчера обвиняемого в краже гражданина Колумбии Эдгар Алехандро Валеро Валеро экстрадировали из Аргентины в Россию и поместили в СИЗО в Москве. В МВД по Татарстану вчера не смогли ответить на вопрос, будет ли он перевезен в Казань с учетом того, что расследование ведет городское следственное подразделение.



МВД по Татарстану вчера после запроса «Ъ-Казань» сообщило, что 9 марта была завершена экстрадиция из Аргентины в Россию гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро, обвиняемого в краже украшений из бриллиантов и сапфиров (ч. 4 ст. 158 УК РФ) из выставочного центра «Казанская ярмарка». «7 марта 2021 года в аэропорту Буэнос-Айреса его передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России. 9 марта мужчина доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор», — отметили в региональном МВД.

Напомним, кража произошла в ночь на 16 июля 2018 года после закрытия проходившей в Казани выставки «Ювелир. Экспо. Казань». По версии следствия, в то время 40-летний уроженец Колумбии при содействии двух человек украл из выставочного центра «Казанская ярмарка» чемодан с драгоценностями, принадлежащими компании «Seven Diamonds. Якутские бриллианты». Камеры наблюдения запечатлели, как человек выносит красный дорожный чемодан из павильона. Вчера в МВД добавили, что злоумышленник для своей операции заранее на собственные документы арендовал автомобиль Hyundai Solaris, на котором затем скрылся с добычей.

«Ущерб, причиненный компании-владельцу, превысил 160 млн рублей»,— сказали вчера в МВД. В 2018 году стоимость похищенного оценивали примерно в 133 млн руб.

Следственное подразделение Управления МВД России по городу Казани возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Личность подозреваемого удалось установить «в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий». Колумбиец был объявлен в федеральный розыск. В сентябре Вахитовский райсуд Казани заочно вынес решение о его аресте. «В сентябре 2019 года фигуранта задержали на территории Аргентины. Компетентными органами республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче обвиняемого»,— пояснили в МВД по Татарстану.

В Генпрокуратуре отмечают, что долго добивались выдачи обвиняемого. «Процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде, на протяжении 2019-2020 годов дополнительно представлялись Генеральной прокуратурой Российской Федерации материалы и доказательства»,— говорится в сообщении надзорного органа. Положительное решение было получено лишь в сентябре 2020 года.

В московском представительстве компании «Seven Diamonds. Якутские бриллианты» по указанному на официальном сайте (www.sevendiamonds.pro/contact) телефону вчера на неоднократные звонки «Ъ-Казань» не ответили. Ранее представители фирмы заявляли, что будут требовать компенсацию с перевозчика ювелирных изделий — ООО «Бринкс».

В МВД по Татарстану вчера не смогли оперативно ответить на вопросы «Ъ-Казань» о том, в какой стадии сейчас находится следствие по краже украшений, будет ли Эдгар Алехандро Валеро Валеро доставлен в Казань, кому еще предъявлено обвинение по данному делу и обнаружены ли краденые сапфиры и бриллианты.

Полина Петрова