Суд отменил решение об УДО фигуранта «московского дела» Лесных

Волгоградский областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении фигуранта «московского дела» Егора Лесных, сообщил фонд «Общественный вердикт» (включен в реестр иноагентов). Лесных в декабре 2019 года приговорили к трем годам колонии за нападение на сотрудника Росгвардии, а в январе 2021-го суд разрешил отпустить его по УДО.

«Суд отказал в условно-досрочном освобождении Егору Лесных, удовлетворив ходатайство прокуратуры на основании справки, написанной "задним числом", о том, что Лесных в ноябре прошлого года якобы нарушил установленную форму одежды. Мы безусловно будем обжаловать это позорное решение»,— сообщил фонд в Telegram.

Адвокат «Общественного вердикта» Эльдар Гароз заявил “Ъ”, что впервые сталкивается с такой «мерзкой фальсификацией материалов дела». «В том, что это именно фальсификация, я не сомневаюсь: ранее в материалах не фигурировал никакой журнал (колонии.— “Ъ”) с зафиксированными у Егора "нарушениями формы одежды". Какими именно — мы не знаем, однако прокуратура обнаружила их сразу после решения суда первой инстанции. В ближайшие дни мы обратимся в Следственный комитет России с требованием проверить сроки давности изготовления данного журнала, а также обжалуем сегодняшнее решение суда»,— сказал адвокат.

Лесных осталось отбывать в колонии-поселении год и два месяца. При этом защита готовится обжаловать длительность назначенного и «неверно рассчитанного ФСИН» наказания.

Егора Лесных осудили после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля 2019 года, которая прошла из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным следствия, он и еще два фигуранта напали на росгвардейца. Свою вину они не признали.

Анастасия Воробьева, Мария Старикова