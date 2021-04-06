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Экологи обнаружили незаконную свалку на закрытом полигоне под Сысертью

Активисты свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) зафиксировали факт незаконного размещения отходов на ранее закрытом мусорном полигоне в Сысертском районе, рассказали в пресс-службе организации. Проверка полигона была организована РЭО после жалоб местных жителей.

«В ходе рейда наши активисты действительно зафиксировали КамАЗ, который свернул к неработающему полигону. Дальнейший его маршрут отследили с помощью квадрокоптера — грузовик заехал на территорию закрытого полигона твердых бытовых отходов (ТБО) недалеко от Сысерти и вывалил мусор», — рассказал председатель регионального отделения РЭО Алексей Вихарев.

После представленных министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области доказательств, в отношении водителя КамАЗа был составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»)

Полигон был исключен из государственного реестра объектов размещения отходов в 2019 году. «У въезда на свалку установлен предупреждающий аншлаг, но недобросовестные компании до сих пор везут сюда мусор»,— рассказали в пресс-службе РЭО.

«Со свалками всегда действует теория разбитых окон, если кто-то один возит на закрытый полигон отходы безнаказанно, то повезут и другие, поэтому так важно найти не только тех, кто непосредственно возит мусор на закрытые полигоны, но и компании, которые они представляют. Будем продолжать работу вместе с надзорными органами»,— пояснил Алексей Вихарев.

В 2019-2020 годах жители Сысертского городского округа также жаловались на вывоз мусора на нелегальную свалку, размещенную в районе деревни Космаково. По данным местных жителей, в июле прошлого года специалистами управления Россельхознадзора по Свердловской области было выявлено снижение плодородности земли и нарушение земельного законодательства. Однако ведомство свалку не обнаружило, местные власти также отрицали ее наличие.

Напомним, свердловские муниципалитеты могут получить денежные компенсации за ликвидацию несанкционированных и бесхозных свалок, либо на рекультивацию недействующих полигонов ТБО.

Ирина Пичурина


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