Свердловским муниципалитетам компенсируют затраты на ликвидацию незаконных свалок

Муниципалитеты Свердловской области смогут получить денежные компенсации за ликвидацию несанкционированных и бесхозных свалок, либо на рекультивацию недействующих полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Как сообщили в департаменте информационной политики региона, министерство природных ресурсов и экологии разработало порядок предоставления соответствующие субсидии.

«Средства областного бюджета будут предоставляться муниципалитетам при наличии проектно-сметной документации на ликвидацию несанкционированной или уже недействующей свалки отходов. Размер субсидии может составить от 70 до 90% от стоимости реализации проекта. Самые крупные проекты смогут претендовать на включение в нацпроект "Экология" и средства федерального бюджета»,— рассказал министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. По его словам, в первую очередь субсидии будут выделяться на ликвидацию тех объектов, которые включены в областной кадастр отходов производств и потребления.

Ранее все работы по ликвидации незаконных свалок проводились за счет местного бюджета. «Этих денег не хватало на масштабные мероприятия. За счет предоставления субсидии областного бюджета возможности городов будут значительно расширены»,— отметили в департаменте информполитики.