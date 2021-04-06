Автомобилист из Уфы взыскал с мэрии более 300 тыс. рублей за яму на дороге Суд установил, что возле ямы не было ограждений

Житель Уфы Сергей Малых взыскал с муниципального предприятия «Служба по благоустройству Орджоникидзевского района» 323 тыс. руб. за наезд на выбоину автомобиля Mercedes-Benz, которым он управлял. Верховный суд Башкирии, куда с апелляционной жалобой обратилась районная администрация, в конце марта оставил в силе решение Орджоникидзевского райсуда в пользу автомобилиста.

Как следует из материалов дела, уфимец в октябре 2018 года попал в ДТП: управляя автомобилем Mercedes-Benz, наехал на улице Свободы на выбоину размером 2 м 80 см на 1 м 20 см и глубиной 24 см. ООО «Альянс», куда господин Малых обратился за экспертизой, оценило стоимость восстановительного ремонта автомобиля в 610 тыс. руб. без учета износа и в 313 тыс. руб. с учетом износа.

В суде, по требованию МБУ, была назначена повторная экспертиза. АННИО «Независимое экспертное бюро» пришло к выводу, что в результате аварии автомобиль получил повреждения, ремонт которых стоит 304 тыс. руб. Ответчик заявлял в Верховном суде, что причинно-следственная связь между ущербом и виной МБУ не была доказана, а в ДТП виноват сам водитель, который мог объехать выбоину.

Вынося решение об удовлетворении иска, суд указал на то, что муниципальное предприятие должно было установить возле ямы ограждения, предупреждающие знаки и организовать там освещение.

Помимо 304 тыс. руб. материального ущерба, МБУ также должно выплатить автомобилисту 5 тыс. руб. расходов на экспертизу, 8 тыс. руб. расходов на представителя в суде и 6 тыс. руб. за оплату госпошлины.

Дарья Кучеренко