Премьер-министр Грузии заразился COVID-19

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. С начала пандемии в стране выявили почти 295 тыс. заразившихся COVID-19, умерли 3,8 тыс.

«В результате тестирования подтвердился коронавирус. Я чувствую себя хорошо, нахожусь на самоизоляции и продолжаю работать в удаленном режиме»,— написал господин Гарибашвили в Facebook.

Ранее Грузия получила 29 тыс. доз вакцины Pfizer и 43 тыс. доз вакцины AstraZeneca. При этом главный иммунолог страны сообщил, что массовая вакцинация не может начаться из-за «беспрецедентной для всего мира пассивности населения». По его словам, если население не преодолеет страх и недоверие к вакцинам, в стране придется восстанавливать карантинные ограничения.