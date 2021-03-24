В Грузии не могут начать массовую вакцинацию из-за «вакцинофобии» населения

По сообщению Минздрава Грузии, предположительно в четверг утром в страну прибудет первая партия антиковидной вакцины Pfizer. Всего компания поставит стране 29 250 доз препарата. Как и поступившие ранее 43 200 доз вакцины AstraZeneca, партия Pfizer выделена Тбилиси платформой Всемирной организации здравоохранения Covax, аккумулирующей небольшие партии западных вакцин для бедных и развивающихся стран.

72 450 доз вакцин Pfizer и AstraZeneca — мизерное количество для страны с населением около 3,7 млн человек. Этого достаточно для полного вакцинирования лишь 36 225 граждан. Но Грузия не может «освоить» даже столь небольшие партии вакцин. Как признал в среду главный иммунолог страны, профессор Тенгиз Церцвадзе, «массовая вакцинация не может начаться» из-за «беспрецедентной для всего мира пассивности населения». По положению на среду вакциной AstraZeneca привились меньше 4 тыс. врачей — на первом этапе правительство решило прививать только медработников.

Профессор Церцвадзе объяснил «скептицизм даже медицинского персонала» мощнейшей антивакцинной кампанией и недавней трагедией в южногрузинском городе Ахалцихе, где сразу после прививки первой дозой препарата AstraZeneca впала в кому, а затем погибла 27-летняя медсестра.

Главный иммунолог Грузии предупредил: если население не преодолеет страх и недоверие к вакцинам, «правительству придется восстанавливать все карантинные меры и ограничения».

К 24 марта число заболевших новым коронавирусом в Грузии превысило 278 625 человек. Погибло более 3720 пациентов.

Георгий Двали, Тбилиси