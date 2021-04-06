РМК реконструирует трехэтажное здание на Горького рядом со своей штаб-квартирой

Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина выкупила трехэтажное здание на Горького, 53 в Екатеринбурге под собственные офисы. Здание находится рядом со штаба-квартирой РМК. Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе компании, сейчас здание реконструируют. «После реконструкции в здании будут располагаться вспомогательные офисные помещения компании», — пояснили в пресс-службе.

В паспорте объекта указано, что техническим заказчиком работ является Уральская торговая производственная компания, застройщиком — СК «Даймонд Билдинг», а генподрядчиком — компания А1. Закончить работы планируют в четвертом квартале 2021 года.

Раньше по этому адресу располагалась туристическая копания и сайкл-студия.

Напомним, штаб-квартиру РМК построили по проекту архитектурного бюро Foster+Partners и ввели в эксплуатацию в прошлом году. Штаб-квартира рассчитана на 400 сотрудников. Общая площадь здания составляет 20 тыс. кв. м, высота — около 80 м, в здании 15 надземных и три подземных этажа.