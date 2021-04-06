Гатчина стала столицей Ленинградской области

Город Гатчина официально стал столицей Ленинградской области. Соответствующий закон губернатор региона Александр Дрозденко подписал 5 апреля.

Как следует из документа, изменения внесены в статью №13 Устава Ленобласти о местонахождении высших должностных органов государственной власти региона. Теперь органы власти Ленинградской области могут размещаться на территории Гатчины и Петербурга. Документ вступил в силу со дня опубликования.

Напомним, что ранее изменения в устав региона согласовали депутаты Заксобрания области.