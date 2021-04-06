Фильм о погибшей команде ярославского «Локомотива» покажут в сентябре

Фильм о погибшей в авиакатастрофе ярославской хоккейной команде «Локомотив» планируют выпустить в сентябре 2021 года к 10-летию авиакатастрофы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании «Каро Премьер». Накануне презентация фильма, получившего название «Небесная команда», прошла на кинофоруме «Российский кинобизнес».

«В этом году исполняется 10 лет со дня трагедии, которая случилась с ярославским “Локомотивом”, на тот момент одним из сильнейших хоккейных клубов страны. Наша картина о том, почему эта авиакатастрофа разделила жизнь хоккейного мира на до и после. Режиссером фильма стал Владимир Алеников, а главное роли исполнили Алексей Гуськов, Ирина Розанова и Андрей Мерзликин. Этот фильм о болельщиках хоккейного “Локомотива”, людях, которые навсегда преданы клубу»,— цитируют «РИА Новости» представителя компании «Каро Премьер».

Премьеру кинофильма наметили на 9 сентября. Главный консультант фильма – олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов. Он в картине будет играть самого себя. В 2011 году он был председателем совета директоров КХЛ. Съемки проходили в Ярославле и в Минске.

Ранее “Ъ-Ярославль” рассказывал, что сюжет картины основан на реальных событиях – трагедии в ярославском аэропорту Туношна, произошедшей 7 сентября 2011 года, когда при взлете самолета, отправлявшегося из Ярославля в Минск, погиб основной состав ярославской хоккейной команды «Локомотив». По сюжету фильма его герои – самые разные люди, которых объединяет то, что все они хотят попасть на так и не состоявшийся матч «Локомотива» с минским «Динамо». В ноябре 2020 года в соцсетях был размещен трейлер к фильму.

Антон Антонов