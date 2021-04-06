На Кубани приступили к разработке новых генпланов крупных городов

В Краснодарском крае приступили к разработке генеральных планов крупных городов. В них отобразят существующие зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, резервируют участки для новых парков и скверов, а так же объектов социальной инфраструктуры.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, в настоящее время контракты на обновление генпланов уже заключили Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ. Первым обновленный генеральный план на Кубани приняли в Краснодаре в сентябре 2020 года. «В Геленджике специалисты научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга собрали и проанализировали исходные данные. Подготовили предложения по использованию уникальной природы в туристической деятельности, оптимизации системы расселения», - пишет глава края в соцсетях.

В Анапе разработали предложения сохранения пляжных территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом различных сценариев изменения численности населения. В Горячем Ключе проанализировали нынешнее использование территорий, выявили проблемы, задачи и потенциал развития. Кроме того, к обновлению генеральных планов приступают в Сочи и Новороссийске. Здесь уже разработали проекты технического задания и готовят конкурсные процедуры.

Дмитрий Михеенко