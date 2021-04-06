Лавров ожидает возобновления «московского формата» по Афганистану

Россия рассчитывает возобновить «московский формат», объединяющий соседние с Афганистаном государства, ключевые страны региона и США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он считает, что Индия должна привлекаться к вопросу урегулирования ситуации в Афганистане.

«Нью-Дели не является участником консультаций расширенной "тройки" по Афганистану, под эгидой которой 18 марта в Москве были организованы межафганские консультации с целью содействия запуску мирного процесса в ИРА. Вместе с тем Индия входит в члены "московского формата", объединяющего государства — соседи Афганистана, ключевые страны региона и США»,— сказал господин Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times (цитата по сайту МИД РФ).

Он назвал Индию важным игроком в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане. По его словам, она должна привлекаться к международным усилиям по примирению в Афганистане. «Такой состав ("московский формат".—“Ъ”) позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения на широкой региональной основе. По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма»,— сказал глава МИД России.

18 марта в Москве встретились представители «расширенной тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан) по афганскому урегулированию с представителями Афганистана, талибов и легальной оппозиции. «Расширенная тройка» заявила о недопустимости восстановления Исламского Эмирата и традиционного весеннего наступления талибов. Представитель талибов сообщил, что делегация «Талибана» согласна не со всеми пунктами заявления. 16–17 апреля в Стамбуле пройдет мирная конференция по Афганистану.

Подробнее об афганском конфликте — в материале “Ъ” «Талибов выбивают с переговорных позиций».