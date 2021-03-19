Делегация «Талибана» не согласна с некоторыми пунктами заявления «расширенной тройки»

Представители запрещенного в России движения «Талибан» прокомментировали текст общего заявления представителя «расширенной тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан) по афганскому урегулированию.

“Ъ” спросил представителя движения Мохаммада Сухейля Шахина о его отношении ко второму и третьему пунктам, в которых талибов призывают отказаться от весеннего наступления и идеи восстановления Исламского Эмирата Афганистан, де-факто существовавшего в 1990-е годы. «Есть пункты, с которыми мы согласны, есть — с которыми не согласны,— ответил он.— С теми, которые упомянули вы, мы, конечно, не согласны. Это выбор народа Афганистана — что мы будем устанавливать. Переговоры в Дохе продолжаются для того, чтобы прийти к единому мнению. Мы пережили два вторжения, одно за другим, и не хотели бы, чтобы кто-то решал за нас».

Кроме того, делегация талибов заявила, что требование к США и НАТО вывести войска до 1 мая все еще остается в силе. «Если этого не произойдет, это будет нарушением договоренностей с их, а не с нашей стороны»,— сказал Мохаммад Сухейль Шахин.

О том, как в Москве прошла авторитетная конференция по афганской тематике, читайте в материале “Ъ” «С утра в Москве подавали афганское».

Кирилл Кривошеев