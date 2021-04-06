В коррупции заподозрили руководство железнодорожной станции Новосибирска

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении одного из начальников железнодорожной станции и заместителя генерального директора ООО «Шерл транспортная компания». Первый подозревается в том, что получил взятку (ст. 290 УК РФ), второй — в том, что ее дал (ст. 291 УК РФ), сообщили в

Западно-Сибирском следственном управлении СКР. По версии следствия, взятка в размере 70 тыс. руб. за своевременную подачу и уборку железнодорожных вагонов, используемых ООО «Герион» — фирмой, подконтрольной ООО «Шерл ТК» компании. Преступление было выявлено сотрудниками новосибирского управления ФСБ.

Илья Николаев