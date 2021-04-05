Суд обязал собственника объекта культурного наследия привести памятник в нормативное состояние

Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила, как исполняются требования законодательства о благоустройстве, об объекте культурного наследия, расположенного по ул. 1905 года, 18. Ведомство установило, что собственники памятника «Представительство компании «Зингер» не выполняют ремонтно-реставрационные работы для поддержания его в надлежащем состоянии.

Кроме того, на фасадах здания нет информационной надписи об объекте культурного наследия, на здании размещаются рекламные листовки.

По результатам проверки прокурор Мотовилихинского района Перми обратился в суд с требованием обязать одного из собственников памятника устранить нарушения и привести его в нормативное состояние. Мотовилихинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения на контроле прокуратуры района. Требования прокурора к другим собственникам находятся на рассмотрении.

По данным справочника 2ГИС, в здании на ул. 1905 года, 18 находятся 36 организаций, в том числе магазин «Ангор», микрофинансовая компания «Деньга», комиссионный магазин «Победа» и другие.