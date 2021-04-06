Подрядчики не сошлись объемами

Субподрядчик строительства ковидного госпиталя инфекционной больницы №23 в Нижнем Новгороде ООО «Строй П» с 2020 года не может получить причитающиеся ему 100 млн руб. Сотрудники компании решили обратиться к губернатору Глебу Никитину в социальных сетях, чтобы он помог решить вопрос с долгами перед фирмой. Они заявили, что готовы разобрать госпиталь, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своим проблемам. В областном правительстве говорят, что все деньги за строительство госпиталя были выплачены.



Сотрудники ООО «Строй П», выступавшего в 2020 году субподрядчиком при срочном строительстве нового корпуса для больных COVID-19 инфекционной больницы №23, заявили, что готовы полностью или частично демонтировать возведенное здание. Об этом они написали на странице главы региона Глеба Никитина в Instagram. По их словам, «Строй П» не видит иного способа привлечь внимание к долгам перед компанией, которые превысили 100 млн руб. Строители предлагают «разобрать 17 тыс. кв. м перегородок из сэндвич-панелей, не учтенных в смете, или забрать все душевые поддоны, не предусмотренные проектом», которые они возвели и смонтировали за свой счет. «Писали вам, Мелик-Гусейнову, Молеву (глава нижегородского минздрава Давид Мелик-Гусейнов и министр строительства Анатолий Молев. — “Ъ-Приволжье”). Работы закончены еще в прошлом году. "Наверх" отрапортовали. Больница принимает и лечит ковидников, все довольны. А наша организация стоит на пороге банкротства, еще и с ворохом судебных исков от своих субподрядчиков и даже от заказчика (АО «Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству"»), который умудрился "погреть руки" на социально значимом объекте, выдав нам коммерческий кредит», — говорится в открытом обращении коллектива «Строй П» на имя губернатора. В компании напоминают, что ее сотрудники в сложных условиях пандемии «работали день и ночь в ускоренном режиме, "не жалея живота своего", а теперь остались без зарплат и с угрозой потерять работу и веру в человечество».

На просьбу “Ъ-Приволжье” прокомментировать сообщение в Instagram в «Строй П» сообщили, что его опубликовала руководитель отдела контрактной работы Ирина Шестакова по согласованию с директором.

Как писал “Ъ-Приволжье”, строительство нового корпуса на 200 коек на территории нижегородской инфекционной больницы №23 было начато в мае 2020 года. Заказчиком выступала «Дирекция по строительству», генеральным подрядчиком — ГК «Ютон», которую участники строительного рынка считают близкой к бывшему главе нижегородского минстроя Алексею Сырову. Стоимость строительства составила 450 млн руб. без учета оборудования. Средства выделялись из федерального бюджета. Ввод нового корпуса изначально планировался на июнь 2020 года, но из-за изменения проекта сроки сдвинулись на август.

Нижегородское правительство в Instagram ответило «Строй П», что все работы в рамках заключенных контрактов оплачены подрядчику, а заказчику строительства дали поручение спорные вопросы решить в судебном порядке. На запрос “Ъ-Приволжье”, как в здании оказались не учтенные в смете перегородки и не предусмотренные проектом душевые поддоны, в администрации региона не ответили.

Добавим, что в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области фигурируют несколько исков к ООО «Строй П». По некоторым из них истцом выступает «Дирекция по строительству». Только по ее заявлениям сумма требований превышает 80 млн руб.

Знакомый с ситуацией источник “Ъ-Приволжье” сообщил, что у генерального подрядчика, компании «Ютон», и субподрядчика «Строй П» есть взаимные претензии. «Ютон» выдал «Строй П» авансовый платеж, и субподрядчик считает, что его отработал. При этом компания выполнила дополнительный объем работ, который является неотделимой частью объекта. В разбирательство включились министерство строительства и ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», чтобы определить, какие работы действительно было необходимо сделать, а какие не являлись обязательными, но были выполнены. «Сейчас все находится на стадии сверки по принятым актам», — отметил собеседник издания.

В момент верстки номера на запрос “Ъ-Приволжье” ответил директор «Строй П» Дмитрий Повереннов. Он сообщил, что «сейчас идет проверка объемов и стоимости дополнительных работ в размере 5–7% от цены контракта»: «Данная ситуация сложилась в результате введения новых норм и требований к подобным объектам. Работы приняты, объемы подписаны».

Андрей Репин