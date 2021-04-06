Инвестора послали в баню

Руководство ООО «Дэнси» пожаловалось губернатору на отказ минимущества Нижегородской области предоставить в аренду земельный участок на улице Германа Лопатина. Еще в 2011 году инвестиционный совет при губернаторе предварительно одобрил предоставление площадки Лопатинского рынка под строительство оздоровительного комплекса с баней. За прошедшее время «Дэнси» освободило землю от рынка и сформировало участок. Однако областное министерство имущества, подписав первую редакцию договора, теперь отказалось от отношений с компанией. Инвестор оценил свои затраты в 20 млн руб. и подозревает, что подготовленную им площадку отдают другому застройщику. Власти говорят, что инвестор затянул сроки проекта, отказался от инвествзноса, а договор аренды не прошел госрегистрацию.



ООО «Дэнси» в открытом письме попросило губернатора Глеба Никитина оценить инвестиционную привлекательность Нижнего Новгорода в юбилейный год на примере своего несостоявшегося проекта. В 2011 году инвестиционный совет при губернаторе выделил участок на улице Германа Лопатина между домами №2 и №6. На этой территории располагался розничный рынок, а ООО «Дэнси» по инвестсоглашению с областью обязалось построить оздоровительный комплекс с общественной баней.

Как рассказали в ООО «Дэнси», по решению инвестсовета территорию от прав третьих лиц должно было освободить минимущества Нижегородской области, затем сформировать участок и передать его компании в аренду на срок строительства объекта. Однако сложность заключалась в том, что площадка частично была в муниципальной собственности, а частично — в областной. Кроме того, на рынке располагалось более 30 предпринимателей и юрлиц, у которых были договоры аренды, заключенные на неопределенный срок. «Несмотря на свои прямые обязательства, министерство за все эти годы не сделало ничего, чтобы этот земельный участок должным образом подготовить. Сменилось пять министров, и ни один не смог решить этот вопрос, несмотря на наши множественные обращения», — рассказал соучредитель ООО «Дэнси» Рустам Жалялотдинов.

По его словам, спустя три года перед инвестором поставили жесткие условия: если компания хочет получить земельный участок, то должна самостоятельно освободить его и сформировать. «Нам ничего не оставалось, как самим решать этот вопрос. С каждым из арендаторов, находящихся на участке, были судебные заседания. Однако судебные приставы не стали освобождать территорию рынка, сославшись, что для этого у них нет необходимого количества сотрудников. «Такой же ответ мы получили и в городской администрации, поэтому стали проводить демонтаж за свой счет. Из-за разных собственников земли строить что-либо было невозможно, и затем мы занялись перераспределением земель, опять же за свой счет. Далее мы поставили участок на кадастровый учет, получили подтверждение у вице-губернатора, что наш проект является масштабным. В прошлом году всю эту огромную кучу документов мы отдали в министерство. Оставалось только заключить договор аренды земельного участка, но этому помешала начавшаяся в марте пандемия», — рассказал Рустам Жалялотдинов.

В сентябре прошлого года, по его словам, минимущества передало подписанные со своей стороны экземпляры договора в ООО «Дэнси», попросив подписать их и вернуть арендодателю, что и было сделано. Однако после подписания выяснилось, что вопрос требует дополнительной проработки в связи с тем, что при подготовке площадь земельного участка уменьшилась с предварительно одобренных 5,8 тыс. кв. м до 4,6 тыс. Поэтому нужно скорректировать условия и договориться об оплате инвестиционного сбора, который вносится за формирование инженерной и социальной инфраструктуры на земельном участке.

В итоге, когда представители ООО «Дэнси» начали звонить в минимущества и интересоваться подготовкой договора, юрист министерства сообщил им, что никаких взаимоотношений с инвестором больше нет, рассказал Рустам Жалялотдинов. «Оказывается, еще в январе 2021 года состоялось заседание инвестсовета (сейчас он называется советом по земельным и имущественным отношениям. — “Ъ-Приволжье”), который отменил свое решение от 2011 года. То есть в течение нескольких лет мы за свой счет, выполняя, по сути, работу минимущества, готовили земельный участок. А когда он был полностью подготовлен, нам было отказано. Это наводит на мысли, что данный участок приглянулся кому-то еще, а нас просто решили подвинуть в сторону. О каком инвестиционном развитии может идти речь, когда подписанные договоры пропадают в недрах профильного министерства?» — недоумевают в компании. Свои затраты инвестор оценил в 20 млн руб., пообещав взыскивать убытки с бюджета.

Пересмотревший сделку министр госимущества Сергей Баринов сообщил “Ъ-Приволжье”, что решение 2011 года по проекту ООО «Дэнси» отменено «в связи с неисполнением рекомендаций» инвестсовета. В компании сообщили, что не понимают, какие именно рекомендации ими не выполнены. В марте чиновники уведомили компанию о том, что в автоматизированной системе учета земельных участков нет данных о заключенном в 2011 году соглашении по строительству банного комплекса. Поэтому договор аренды с «Дэнси» не прошел государственную регистрацию, а по областному закону предоставление земельного участка в аренду без торгов было возможно только до 31 декабря 2020 года.

«В соответствии с заявкой инвестор планировал построить объект к 2015 году и создать 50 рабочих мест. Однако ООО "Дэнси" неоднократно переносило сроки реализации своего инвестпроекта, просрочив их более чем на шесть лет. Проект договора аренды и соглашения по земельному участку был направлен инвестору в июле 2020 года. В случае признания инвестиционного проекта масштабным компания должна внести в областной бюджет инвестиционный вклад. Однако инвестор отказался от его уплаты, в декабре 2020 года заявив об уменьшении объема инвестиций и суммы инвестиционного вклада», — рассказали в министерстве, добавив, что по Земельному кодексу кадастровые работы обеспечивает юрлицо, заинтересованное в получении земельного участка без торгов. В минимущества считают, что сделали все возможное со своей стороны, а ООО «Дэнси» никто не мешает принять участие в торгах, на которые теперь планируется выставить участок на улице Лопатина.

Роман Кряжев