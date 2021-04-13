Смотри, решай, владей

Этой весной в Москве состоится сразу несколько событий, за которые отвечает группа компаний Владимира Овчаренко — галериста, аукциониста и коллекционера.

Так, 27 апреля пройдут весенние торги Vladey. С момента запуска в 2013-м ведущий аукцион современного российского искусства дважды в год проводит торги в вечернем формате. До 26 апреля на предаукционной выставке все желающие смогут посмотреть произведения искусства музейного уровня и прицениться к ним. На этот раз торги и выставка состоятся в московском Фонде культуры «Екатерина» на Лубянке.

Топ-лоты аукциона впечатляют. По мнению нескольких известных коллекционеров, главная борьба развернется за знаковые для отечественного искусства картины Семена Файбисовича, Комара и Меламида, Валерия Кошлякова и текстильную работу Тимура Новикова. Редкий холст бытописателя ускользающей советской реальности Семена Файбисовича «На добрую память» из цикла «На пляже» 1987 года оценен в €120–180 тыс. Сюжет — коллективное фото на память, где художник с фотоаппаратом выступает в роли свидетеля, архивариуса и комментатора. Работа основателя ленинградского движения 1980-х «Новые художники» Тимура Новикова «Кааба как черный квадрат» 1989 года относится к числу наиболее зрелых вещей мастера, этот период его творчества непосредственно предшествовал «неоакадемизму». «Кааба как черный квадрат» — один из редких примеров сюжетно развернутого произведения, принадлежащего к циклу «Горизонты», в котором художник разработал и полностью сформулировал изобретенное им явление знаковой или семантической перспективы, позволяющее визуально расширять или уменьшать изображаемое пространство, по-разному размещая объекты по отношению к линии горизонта. Эстимейт — €60–80 тыс.

Валерий Кошляков, из серии «Археология утопического города», 1993 год Фото: Валерий Кошляков

Один из самых востребованных российских живописцев Валерий Кошляков представлен тремя работами из серии «Археология утопического города» 1993 года, на них изображены московские набережные — Смоленская, Ростовская и Тараса Шевченко. Эстимейт каждого лота — €40–50 тыс. Классические работы Кошлякова начала 1990-х выполнены в коллажной технике. Здесь и брезент, и суровое полотно, и бумага, а краска нанесена так, чтобы подчеркнуть любимую автором эстетику руин — ее Кошляков воспроизводит буквально, практически с первых своих московских работ.

Комар и Меламид, «Карл Маркс и Рог Изобилия», 1982–1983 годы Фото: Комар & Меламид

«Карл Маркс с Рогом Изобилия» Комара и Меламида 1982–1983 годов — единственная реконструкция одного из уничтоженных на знаменитой Бульдозерной выставке полотен коллектива, которое было написано в конце 1972 — начале 1973 года. Эта работа объединяет характерные для давно распавшегося дуэта тему и технику, является знаковым произведением соц-арта и станет украшением любой серьезной коллекции русского искусства. Оценка аукционного дома — €60–80 тыс.

2020 год Vladey провел на одном дыхании, став лидером по объему продаж и количеству сделок на отечественном рынке. Если в 2013–2019 годах он в среднем проводил по шесть аукционов в год — два классических вечерних, кураторские и «Все по 100»,— то с началом пандемии торги стали проходить каждую субботу. В итоге в 2020 году состоялось 39 аукционов, было продано 1949 произведений искусства на сумму более 472 млн руб. Были и ценовые рекорды, например, работа Валерия Кошлякова «Колоннада» в ноябре ушла за 15 млн руб. Среди топовых (ценой свыше 3 млн руб.) продаж были и произведения Айдан Салаховой, дуэта Дубосарского и Виноградова, Франциско Инфанте, Дмитрия Краснопевцева, Тимура Новикова, Павла Пепперштейна, Семена Файбисовича, Олега Целкова.

Семен Файбисович, «На добрую память», из цикла «На пляже», 1987 год Фото: Семен Файбисович

Этот год, по мнению главы Vladey и эксперта российского арт-мира Владимира Овчаренко, станет серьезной проверкой на прочность для отечественного рынка искусства. Пандемийный 2020-й, несмотря на опасения многих, показал отличные результаты. Большинство коллекционеров, состоявшихся и потенциальных, особенно в первые месяцы, постоянно находились дома, им никуда не надо было лететь и у них появилось свободное время. Сейчас конкуренция за свободное время усилилась, туристическая отрасль постепенно перетягивает на себя внимание, россияне разъезжаются или вернулись к своим обычным делам. Основная интрига этого года — продолжится ли тенденция роста на рынке искусства.

С 18 по 23 мая любители и профессионалы искусства будут оценивать еще один проект Владимира Овчаренко — арт-шоу Da!Moscow. Впервые оно состоялось в 2019 году в Гостином дворе при участии 28 ведущих галерей России и Казахстана, а за время работы мероприятие посетили почти 6 тыс. человек. Прошлый год по понятным причинам был пропущен, а в этом шоу возвращается в современном «бутиковом» формате. «Мы всегда в поиске новых путей развития арт-рынка. Первое арт-шоу в 2019 году помогло понять положительные и отрицательные стороны конкретного места. Перед нами стоял выбор — количество или качество. И в этом году мы выбираем второе,— отметил Владимир Овчаренко.— На Da!Moscow мы покажем российское и зарубежное искусство высокого уровня. Я уверен, что мы сможем сделать уникальный проект для российского рынка искусства».