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Тимур Новиков, «Кааба как черный квадрат», 1989 год

Фото: Тимур Новиков

Смотри, решай, владей

Коллекционеры в поиске шедевров

"Стиль Арт". Приложение от , стр. 20

Этой весной в Москве состоится сразу несколько событий, за которые отвечает группа компаний Владимира Овчаренко — галериста, аукциониста и коллекционера.


Так, 27 апреля пройдут весенние торги Vladey. С момента запуска в 2013-м ведущий аукцион современного российского искусства дважды в год проводит торги в вечернем формате. До 26 апреля на предаукционной выставке все желающие смогут посмотреть произведения искусства музейного уровня и прицениться к ним. На этот раз торги и выставка состоятся в московском Фонде культуры «Екатерина» на Лубянке.



Топ-лоты аукциона впечатляют. По мнению нескольких известных коллекционеров, главная борьба развернется за знаковые для отечественного искусства картины Семена Файбисовича, Комара и Меламида, Валерия Кошлякова и текстильную работу Тимура Новикова. Редкий холст бытописателя ускользающей советской реальности Семена Файбисовича «На добрую память» из цикла «На пляже» 1987 года оценен в €120–180 тыс. Сюжет — коллективное фото на память, где художник с фотоаппаратом выступает в роли свидетеля, архивариуса и комментатора. Работа основателя ленинградского движения 1980-х «Новые художники» Тимура Новикова «Кааба как черный квадрат» 1989 года относится к числу наиболее зрелых вещей мастера, этот период его творчества непосредственно предшествовал «неоакадемизму». «Кааба как черный квадрат» — один из редких примеров сюжетно развернутого произведения, принадлежащего к циклу «Горизонты», в котором художник разработал и полностью сформулировал изобретенное им явление знаковой или семантической перспективы, позволяющее визуально расширять или уменьшать изображаемое пространство, по-разному размещая объекты по отношению к линии горизонта. Эстимейт — €60–80 тыс.

Валерий Кошляков, из серии «Археология утопического города», 1993 год

Валерий Кошляков, из серии «Археология утопического города», 1993 год

Фото: Валерий Кошляков

Один из самых востребованных российских живописцев Валерий Кошляков представлен тремя работами из серии «Археология утопического города» 1993 года, на них изображены московские набережные — Смоленская, Ростовская и Тараса Шевченко. Эстимейт каждого лота — €40–50 тыс. Классические работы Кошлякова начала 1990-х выполнены в коллажной технике. Здесь и брезент, и суровое полотно, и бумага, а краска нанесена так, чтобы подчеркнуть любимую автором эстетику руин — ее Кошляков воспроизводит буквально, практически с первых своих московских работ.

Комар и Меламид, «Карл Маркс и Рог Изобилия», 1982–1983 годы

Комар и Меламид, «Карл Маркс и Рог Изобилия», 1982–1983 годы

Фото: Комар & Меламид

«Карл Маркс с Рогом Изобилия» Комара и Меламида 1982–1983 годов — единственная реконструкция одного из уничтоженных на знаменитой Бульдозерной выставке полотен коллектива, которое было написано в конце 1972 — начале 1973 года. Эта работа объединяет характерные для давно распавшегося дуэта тему и технику, является знаковым произведением соц-арта и станет украшением любой серьезной коллекции русского искусства. Оценка аукционного дома — €60–80 тыс.

2020 год Vladey провел на одном дыхании, став лидером по объему продаж и количеству сделок на отечественном рынке. Если в 2013–2019 годах он в среднем проводил по шесть аукционов в год — два классических вечерних, кураторские и «Все по 100»,— то с началом пандемии торги стали проходить каждую субботу. В итоге в 2020 году состоялось 39 аукционов, было продано 1949 произведений искусства на сумму более 472 млн руб. Были и ценовые рекорды, например, работа Валерия Кошлякова «Колоннада» в ноябре ушла за 15 млн руб. Среди топовых (ценой свыше 3 млн руб.) продаж были и произведения Айдан Салаховой, дуэта Дубосарского и Виноградова, Франциско Инфанте, Дмитрия Краснопевцева, Тимура Новикова, Павла Пепперштейна, Семена Файбисовича, Олега Целкова.

Семен Файбисович, «На добрую память», из цикла «На пляже», 1987 год

Семен Файбисович, «На добрую память», из цикла «На пляже», 1987 год

Фото: Семен Файбисович

Этот год, по мнению главы Vladey и эксперта российского арт-мира Владимира Овчаренко, станет серьезной проверкой на прочность для отечественного рынка искусства. Пандемийный 2020-й, несмотря на опасения многих, показал отличные результаты. Большинство коллекционеров, состоявшихся и потенциальных, особенно в первые месяцы, постоянно находились дома, им никуда не надо было лететь и у них появилось свободное время. Сейчас конкуренция за свободное время усилилась, туристическая отрасль постепенно перетягивает на себя внимание, россияне разъезжаются или вернулись к своим обычным делам. Основная интрига этого года — продолжится ли тенденция роста на рынке искусства.

С 18 по 23 мая любители и профессионалы искусства будут оценивать еще один проект Владимира Овчаренко — арт-шоу Da!Moscow. Впервые оно состоялось в 2019 году в Гостином дворе при участии 28 ведущих галерей России и Казахстана, а за время работы мероприятие посетили почти 6 тыс. человек. Прошлый год по понятным причинам был пропущен, а в этом шоу возвращается в современном «бутиковом» формате. «Мы всегда в поиске новых путей развития арт-рынка. Первое арт-шоу в 2019 году помогло понять положительные и отрицательные стороны конкретного места. Перед нами стоял выбор — количество или качество. И в этом году мы выбираем второе,— отметил Владимир Овчаренко.— На Da!Moscow мы покажем российское и зарубежное искусство высокого уровня. Я уверен, что мы сможем сделать уникальный проект для российского рынка искусства».

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