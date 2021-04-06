Экс-главврач краевой больницы в Березниках может возглавить медучреждение в Удмуртии

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, бывший главный врач краевой больницы имени Вагнера в Березниках Роман Конев трудоустраивается на аналогичную должность в городскую клиническую больницу №9 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. По словам источника в медицинских кругах, к работе господин Конев может приступить на этой неделе. По данным «СПАРК-Интерфакс», в настоящий момент медучреждением в статусе «и. о.» руководит Юлия Соколова.

Напомним, в конце февраля Роман Конев покинул должность главврача больницы имени Вагнера в Березниках на фоне разногласий с некоторыми сотрудниками медучреждения. В настоящий момент больницу возглавляет Руслан Кулаков, ранее занимавший должность заместителя главного врача по хирургии.