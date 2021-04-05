В Воронеже арбитражный управляющий Вышегородцев потребовал 237 млн рублей компенсации за уголовное дело

Коминтерновский районный суд Воронежа принял к производству иск известного арбитражного управляющего, директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева о компенсации морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование. Ответчиком выступает Российская Федерация в лице Министерства финансов. Об этом сообщается в картотеке суда.

Предварительное заседание по делу запланировано на 19 мая.

Напомним, в июне 2020 года полиция прекратила уголовное преследование господина Вышегородцева в рамках расследования хищения активов разорившегося более десяти лет назад кредитного кооператива «Финансист», оставив за управляющим право на реабилитацию по этому эпизоду.

Господин Вышегородцев требует взыскать с РФ компенсацию морального вреда в размере 237,16 млн руб., сказано в его иске (копия есть у “Ъ-Черноземье”). Эта сумма рассчитана исходя из оцененного следствием ущерба вкладчикам «Финансиста», который силовики вменяли управляющему, а также ущерба деловой репутации, которая, по словам истца, особенно важна для его профессии.

Любое пятно на моей деловой репутации может привести к существенным убыткам и потере клиентов. При этом не имеет значения, по каким причинам такое пятно возникло»,— сказано в иске

«Факт незаконного уголовного преследования привел к стрессам и нервным срывам, вызванным моими переживаниями в связи с возбуждением дела. Они способствовали ухудшению моих отношений с супругой, возникновению частых ссор. Необходимость периодического участия в следственных действиях, а также частые ссоры с супругой привели к тому, что я стал уделять гораздо меньше времени и внимания своему ребенку, что, несомненно, негативным образом отразилось на характере моих семейных взаимоотношений»,— рассказывает в и иске господин Вышегородцев.

Господин Вышегородцев ранее заявлял “Ъ-Черноземье”, что считает свое уголовное преследование незаконным. Уже после его прекращения он требовал привлечь к ответственности руководителя следственной группы, которая вела дело, Алексея Гвоздева. В феврале Центральный райсуд Воронежа не стал рассматривать иск господина Вышегородцева, требовавшего уголовного преследования следователя.

В Ленинском райсуде при этом продолжается рассмотрение другого уголовного дела господина Вышегородцева. Его, напомним, обвиняют в особо крупном присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) во время замещения активов при банкротстве местного госпредприятия «Военторг №769». Последнее заседание 31 марта было отложено из-за неявки свидетелей, следующее запланировано на 14 апреля. Господин Вышегородцев пытался обжаловать поступление дела в суд. Он также сообщил “Ъ-Черноземье”, что написал в воронежский главк МВД заявление о заведомо ложном доносе на начальника юридического отделения военного комиссариата региона Кирилла Мека, который в 2017 году обратился в полицию с заявлением о привлечении управляющего к уголовной ответственности.

О том, с чего начиналось уголовное преследование арбитражного управляющего,— в материале “Ъ-Черноземье”.