В Воронеже продолжится суд по уголовному делу арбитражного управляющего Вышегородцева

17 февраля Первый кассационный суд общей юрисдикции отказался рассматривать жалобу известного арбитражного управляющего, директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева. Он требовал прекратить рассмотрение его уголовного дела в Ленинском райсуде Воронежа и вернуть материалы в прокуратуру на доследование.

«Отказать в передаче кассационных жалобы/представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции»,— сообщается в картотеке суда.

Арбитражного управляющего, напомним, обвиняют в особо крупном присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до двух лет ограничения свободы) во время замещения активов при банкротстве местного госпредприятия «Военторг №769». Полиция возбудила уголовное дело в декабре 2017 года.

Расследование осенью дошло до первой инстанции, однако в октябре судья Ленинского райсуда Воронежа Александр Курьянов отказался рассматривать дело и вернул его в прокуратуру из-за найденных нарушений. Прокуратура Воронеской области успешно обжаловала это решение в апелляционной инстанции облсуда, после чего дело вернулось на рассмотрение в Ленинский, но к другому судье . Решение облсуда управляющий и пытался оспорить в Первом кассационном.

Игорь Вышегородцев сообщил “Ъ-Черноземье”, что намерен вновь подать жалобу, чтобы добиваться прекращения рассмотрения его уголовного дела в суде и возврата материалов в прокуратуру. Управляющий отметил, что кассация не ответила на доводы его защиты отказом, а лишь решила не рассматривать жалобу: «Кассация посчитала, что нет оснований принимать. Это не значит, что я не прав в своей жалобе. Будем жаловаться дальше».

На данный момент планируется, что рассмотрение дела господина Вышегородцева продолжится в Ленинском районном суде Воронежа 4 марта.

Кроме того, 18 февраля судья Центрального райсуда Воронежа Ирина Сапрыкина не стала рассматривать иск господина Вышегородцева, требовавшего уголовного преследования следователя по особо важным делам воронежского главка МВД Алексея Гвоздева. Господин Гвоздев возбуждал в отношении управляющего другое уголовное дело — в рамках расследования хищения активов разорившегося более десяти лет назад кредитного кооператива «Финансист». В июне 2020 года полиция прекратила уголовное преследование господина Вышегородцева по делу «Финансиста», оставив за ним право на реабилитацию по этому эпизоду. Управляющий считает, что дело было возбуждено незаконно. Он намерен оспорить решение райсуда.

«Суд прекратил дело по моей жалобе, потому, что считает, что ее нужно рассматривать в рамках уголовного дела "Военторга", другой компании, никак не связанной с "Финансистом". При этом суд также лишь не стал рассматривать мою жалобу, а не отказал в ней, что означало бы признание аргументов следователя и прокуратуры правомерными»,— сказал “Ъ-Черноземье” господин Вышегородцев.

О том, с чего начиналось уголовное преследование арбитражного управляющего,— в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников