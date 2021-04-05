Полицейского заколбасило на две статьи УК РФ Сотрудника института МВД заподозрили в убийстве и разбое в колбасном цеху

Заместитель начальника отделения эксплуатации зданий и сооружений Ростовского юридического института МВД РФ Николай Гуляев задержан по делу о нападении на колбасный цех и убийстве рабочего в Калмыкии. По версии следствия, младший лейтенант полиции вместе с сообщником в ноябре 2020 года проник на предприятие, избил владельца, его супругу и рабочих, а также похитил 500 тыс. руб. Один из рабочих скончался от полученных травм. Следователи считают, что после этого подозреваемые также напали на дом предпринимателя, где в тот момент находились его дочь и малолетние внуки. Суд заключил подозреваемых под арест.

Как стало известно “Ъ”, Элистинский городской суд Калмыкии заключил под стражу на месяц замначальника отделения эксплуатации зданий и сооружений Ростовского юридического института МВД РФ Николая Гуляева. Его подозревают в убийстве и разбое (п. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Также арестован предполагаемый сообщник полицейского — безработный житель Ростовской области по фамилии Лесников.

По версии следствия, 6 ноября 2020 года около 7:30 двое мужчин в масках с металлическими трубами в руках проникли в колбасный цех, расположенный в селе Кануково Сарпинского района. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в селе Кануково было зарегистрировано только одно предприятие такого типа — ИП Текучев Михаил Терентьевич (прекратило деятельность в конце августа 2020 года). Источник “Ъ” в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об этом предприятии. Преступники избили работников, владельца предприятия и его супругу. Один из рабочих скончался от полученных травм.

Сообщники похитили 500 тыс. руб. и сразу же после этого отправились к дому предпринимателя, надеясь найти там больше денег.

В доме находилась дочь бизнесмена и двое ее малолетних детей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Калмыкии, мужчины угрожали им убийством. Не найдя денег, подозреваемые забрали у женщины шестой айфон и скрылись на территории Ростовской области.

Следователи возбудили дело по факту нападения. Подозреваемых установили спустя пять месяцев — в конце прошлой недели их задержали в Ростове-на-Дону. «В жилищах фигурантов дела проведены обыски, в ходе которых изъяты предполагаемые орудия совершения преступления и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела. Следователем проверяется причастность обвиняемых к совершению других аналогичных преступлений»,— сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Калмыкии.

Задержанным предъявлено обвинение, по ходатайству следствия Элистинский городской суд заключил фигурантов под стражу до 6 мая.

Адвокат Николая Гуляева Владимир Урхусов отказался от комментариев. «Дело находится на начальной стадии, поэтому пока ничего сказать не могу»,— пояснил он. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области не смогли оперативно прокомментировать арест сотрудника ведомства.

Отметим, что в прошлом месяце в Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области поступило похожее уголовное дело в отношении четырех бывших полицейских и двух безработных местных жителей. Их обвиняют в десяти эпизодах краж, грабеже, злоупотреблении должностными полномочиями и обороте товаров без маркировки. По версии следствия, преступная группа воровала товары из магазинов и складских помещений.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону