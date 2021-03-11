Экс-полицейские подрабатывали кражами и грабежом

Суд в Ростовской области рассмотрит уголовное дело в отношении четырех бывших сотрудников полиции и двоих безработных местных жителей, обвиняемых в десяти эпизодах краж, грабеже, злоупотреблении полномочиями и обороте товаров без маркировки. По версии следствия, преступная группа действовала в нескольких районах региона с 2017 по 2019 годы, сумма ущерба от ее деятельности превышает 2,7 млн руб. Все обвиняемые признали вину либо частично, либо полностью.



В Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело в отношении бывших полицейских Виктора Асадчего, Сергея Волкова, Сергея Кривца, Сергея Фесенко и двоих безработных местных жителей Александра Бодни и Дмитрия Салова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в десяти эпизодах краж (пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), грабеже (пп. «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном обороте товаров без маркировки (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Предварительное слушание дела в суде назначено на 11 марта.

Как рассказал источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, в ходе следствия один из обвиняемых признал вину частично, остальные — в полном объеме.

Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области. По версии следствия, изложенной в пресс-релизе ведомства, с 2017 по 2019 годы мужчины воровали товары из магазинов и складских помещений, расположенных в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Неклиновском районах Ростовской области.

Подчеркивается, что в совершении преступлений участникам группы помогали опыт работы в правоохранительных органах и обладание точной информацией о наличии в том или ином месте крупных денежных сумм и товаров.

Так, в октябре 2019 года ночью участники преступной группы украли 30 ящиков немаркированных сигарет стоимостью более 1,4 млн руб., которые являлись вещественными доказательствами по одному из уголовных дел. Для совершения кражи подозреваемые разобрали кирпичную стену помещения склада райпо Матвеево-Курганского района, сказано в сообщении Следственного управления. Отмечается, что после совершения преступления участники группы продали сигареты знакомым предпринимателям.

В декабре 2019 года участники группы заблокировали сигнализацию магазина, проникли в здание и похитили товары и деньги, общая сумма ущерба превысила 477 тыс. руб. Спустя несколько дней они также проникли в административное здание коммерческой организации, напали на сторожа, вскрыли с помощью кувалды сейф и похитили из него 800 тыс. руб. Подозреваемые также похищали из магазинов электронные терминалы с находящимися в купюроприемниках деньгами.

Участники преступной группы были задержаны в феврале 2020 года. Один из них на тот момент был действующим сотрудником полиции (вскоре после возбуждения дела был уволен по отрицательным основаниям), еще трое ранее работали в правоохранительных органах. По местам жительства подозреваемых правоохранители провели обыски, в ходе которых была обнаружена часть похищенного имущества.

Кристина Федичкина