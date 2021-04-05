Группа ГАЗ вложит 150 млн рублей в ремонт спорткомплекса «Чайка»

На реконструкцию спортивного комплекса «Чайка» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода группа ГАЗ выделит 150 млн руб. На эти средства проведут ремонт спортивного комплекса, построят новое футбольное поле, многофункциональные спортивные площадки, хоккейные коробки, современный теннисный корт, площадки для игры в «Городки», беговые дорожки и велодром. В том числе будет создана инфраструктура для инвалидов.

Основные работы планируется завершить к августу 2021 года, когда будет отмечаться юбилей Нижнего Новгорода. Реконструкция проводится по программе «Новый социальный вектор». Она направлена на обновление социальной инфраструктуры района, где расположен Горьковский автозавод и проживает большинство его сотрудников.

Виктория Александрова