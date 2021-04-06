«Новосибирскавтодор» пошел на обход

Росавтодор нашел нового подрядчика на строительство Восточного обхода Новосибирска, которое не смог завершить обанкротившийся «Сибмост». Победителем открытого конкурса признан «Новосибирск­автодор», предложивший построить 11 км Чуйского тракта за 3,8 млрд руб. Вторым участником торгов стала связанная с «Сибмостом» московская компания «Хотьковский автомост», предложившая выполнить работы по контракту за 3,6 млрд руб. В компании сообщили, что не согласны с результатами конкурса и требуют от заказчика объяснить выбор победителя. Эксперты отмечают усиление конкуренции на рынке ремонта и строительства небольших дорожных объектов и отсутствие ажиотажа на крупных тендерах.



Компания «Новосибирскавтодор» стала победителем открытого конкурса на завершение строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Торги проводились после того, как летом 2020 года Сиб­управтодор (филиал Росавтодора) вынужден был расторгнуть контракт с предыдущим подрядчиком — компанией «Сибмост» (Новосибирск) из-за нарушения сроков строительства. «Новосибирскавтодор» выполнит контракт за 3,76 млрд руб., что на 245 тыс. руб. ниже начальной цены торгов и на 208 млн руб. превышает предложение второго участника торгов — ОАО «Хотьковский автомост» (Московская область). Последний, согласно выводам конкурсной комиссии, потерял баллы на этапе оценки опыта исполнения предыдущих контрактов. Комиссия оценивала объемы работ компаний за 2010–2021 годы.

Восточный обход общей протяженностью около 80 км должен снизить транспортную нагрузку на федеральную автодорогу Р-256 Чуйский тракт на въезде в Новосибирск и дать выход на трассу Р-255 «Сибирь». Госконтракт на строительство первого этапа магистрали за 10,3 млрд руб. был заключен с «Сибмостом» в 2013 году. Завершить его планировалось в октябре 2017 года, но в марте 2018 года подрядчик добился через суд переноса окончания работ на октябрь 2021 года. В мае 2020 года в «Сибмосте» было введено конкурсное производство. «Сибмост» принадлежит «Сибмост групп», в которой, по данным «СПАРК-Интерфакс», 24% — у ООО «СБК баланс», связанного со Сбербанком, еще 29% — у Звенигородской ДСК, 38% — у ООО «СТА капитал», связанного с АФК «Система».

«Хотьковский автомост», как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», связан с «Сибмостом» — совладелец подмосковной компании Ирина Фомичева контролирует 20% в Звенигородской ДСК. «Хотьковский автомост» также фигурировал в делах о банкротстве бывших совладельцев «Сибмоста» Альберта и Владислава Кошкиных — родственная компания предлагала частично взять на себя обязательства по их долгам в не утвержденных судом мировых соглашениях с кредиторами.

Представитель «Хотьковского автомоста» Руслан Малов сообщил „Ъ-Сибирь“, что компания не согласна с итогами торгов и направила заказчику обращение с просьбой подробнее объяснить критерии начисления баллов участникам. «На основании ответа мы будем принимать решение о направлении жалобы»,— сказал он.

Согласно конкурсной документации, победитель торгов должен с 1 июня 2021 года до 30 октября 2024 года построить 10,7 км автодороги М-52 Чуйский тракт от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией. Проектом предусмотрено цементобетонное покрытие на всем протяжении строящегося участка. Работы будут финансироваться из федерального бюджета, основной объем приходится на 2022–2023 годы.

Как пояснили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе Сибуправтодора, контрактом предусмотрено завершение строительства на трех из четырех пусковых комплексах. Общий неосвоенный «Сибмостом» остаток работ по первому этапу Восточного обхода составляет около 5,4 млрд руб., но финансирование пока получено только на 3,8 млрд руб. Сроки завершения четвертого пускового комплекса еще не определены, заключили в Сиб­управтодоре.

По словам президента Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслава Трунаева, открытие Восточного обхода Новосибирска позволит в несколько раз сократить время прохождения транзитного транспорта. «Водитель через определенные интервалы просто обязан остановиться и отдохнуть, но вынужден часами двигаться через мегаполис и, конечно, устает, плюс затраты на ГСМ — все вместе это огромные неудобства для транспортных компаний»,— пояснил господин Трунаев.

И.о. начальника Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константин Громенко в беседе с „Ъ-Сибирь“ отметил, что в закупках на сотни миллионов рублей претендентов очень мало, учитывая жесткие требования по опыту работы и большой объем банковской гарантии. При этом конкуренция в сегменте небольших закупок растет: «Если раньше у нас было по одному-три претендента, то сейчас бывает до 13 участников. Среди самых многочисленных — контракты на ремонт или разработку проектно-сметной документации»,— сказал он. По его мнению, конкуренция в такой ситуации играет не на пользу, потому что зачастую победители закупок не могут выполнить обязательства и оказываются в списке неблагонадежных.

Дарья Решетникова