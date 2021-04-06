Патриотам покажут ориентиры

Красноярские парламентарии разработали законопроект о патриотическом воспитании граждан. Они намерены законодательно закрепить мероприятия, которые призваны сформировать у граждан «высокое патриотическое сознание и чувство верности своему Отечеству»: конкурсы социальных инициатив, исследовательских краеведческих работ и т.д. Депутаты считают «патриотический» закон своевременным для «формирования ориентиров», учитывая активное участие молодежи в январских несанкционированных митингах в поддержку политика Алексея Навального. Эксперты уверены, что инициатива — демонстрация федеральным властям, что в регионе принимаются меры для борьбы с такими ситуациями.



Спикер красноярского парламента Дмитрий Свиридов, его коллега Людмила Магомедова (оба из фракции «Единой России») и прокурор региона Роман Тютюник разработали законопроект о патриотическом воспитании жителей региона. По словам Людмилы Магомедовой, это их «собственная разработка». В отличие от действующего федерального закона об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах, региональная инициатива подразумевает патриотическое воспитание всех жителей края, а не отдельных групп населения, говорит она.

Появление такого закона в регионе, считают его авторы, поможет «сформировать у граждан высокое патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины» и пр. Для достижения этих целей предлагается законодательно закрепить проведение ряда мероприятий: среди них концерт классической музыки под открытым небом «Музыка мира против войны!», международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой», ежегодные фестивали народного художественного творчества и мероприятия по патриотическому воспитанию детей (конкурсы социальных инициатив, исследовательских краеведческих работ и др.).

«Это позволит повысить статус таких мероприятий, обеспечить их стабильное финансирование и увеличить охват участников. Сегодня перед принятием бюджета приходится каждый раз объясняться с минфином на предмет крайней важности финансирования того или иного мероприятия патриотической направленности»,— рассказала „Ъ-Сибирь“ Людмила Магомедова. Она отметила, что «ни о какой ответственности граждан за неисполнение закона не может быть и речи, так как обязанности на людей не возлагаются». «Что касается ответственности органов власти, то существует общий порядок за ненадлежащее исполнение полномочий в любой сфере, включая патриотическое воспитание»,— сказала она.

Дополнительных средств краевого бюджета в 2021 году на реализацию законопроекта не потребуется, так как финансирование мероприятий на этот год и плановый период 2022/23 годов уже утверждено в бюджете края (около 10 млн руб.), сообщают авторы инициативы.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в парламенте Андрей Новак говорит о своевременности внесения такого законопроекта: «Мы сделали огромный пробел в молодежной политике, в том числе и в патриотическом воспитании. Этот провал явно был виден на январских акциях протеста в поддержку Алексея Навального, на которые вышло много молодежи. Законодатели, проанализировав ситуацию, выступили с такой инициативой».

В январе этого года в стране проходили акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Среди сибирских регионов мероприятия в Красноярске были одними из самых масштабных: на улицы Красноярска, по разным оценкам, выходили от 1 тыс. до 5 тыс. человек. Всего в Сибирском федеральном округе, по данным полиции, было задержано более 600 человек, из них более 190 — в Красноярске.

Заместитель председателя заксобрания, член фракции ЛДПР Алексей Кулеш полагает, что законопроект недоработан и к нему есть много вопросов. «Если высокое патриотическое сознание, готовность к выполнению гражданского долга указаны целью патриотического воспитания, то насколько измеримы эти понятия? Как мы определим, достигли мы необходимой высоты патриотического сознания или еще нет? Как мы сможем определить эффективность расходов средств на указанные цели?» — говорит он. По его словам, такое понятие, как патриотизм, «крайне сложно поддается искусственному формированию и уж тем более не поддается прямому законодательному регулированию».

В крае еще не было прецедентов, когда патриотические мероприятия отказывались бы финансировать, отмечает политолог Александр Чернявский. «К повышению уровня патриотизма нужно подходить комплексно, а воспитывать это чувство у сформировавшихся людей — поздно»,— считает он. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков говорит, что механизм работы законопроекта «абсолютно непонятен, поэтому регулировать понятие патриотизма этим законом неконструктивно». «Если нужно было обеспечить постоянное финансирование определенных мероприятий, то власти могли издать обычное распоряжение, а не придумывать для этого новый закон»,— говорит он.

Эксперт полагает, что в первопричинах разработки законопроекта лежит обеспокоенность власти, связанная с участием молодежи в несанкционированных мероприятиях. Законопроект — попытка продемонстрировать федеральным властям, что в регионе оперативно принимаются меры для борьбы с такими ситуациями, как участие молодежи в митингах в поддержку оппозиционеров, считает он.

Юлия Сасевич