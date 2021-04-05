Путин подписал закон о «гаражной амнистии»

Президент России Владимир Путин подписал закон об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они находятся. Соответствующее постановление опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов. Закон вступит в силу с 1 сентября и будет действовать пять лет.

«Гаражная амнистия» затронет гаражи, возведенные в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года. В отношении них вводится упрощенный порядок оформления. Также Госдумой была одобрена поправка, распространившая «амнистию» на земельные участки под «сваренными» металлическими (некапитальными) гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу. Проект закона не касается «гаражей-ракушек».

Подробнее о законопроекте читайте в публикации “Ъ FM” «"Гаражная амнистия" для узкого круга».