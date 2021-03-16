«Гаражная амнистия» для узкого круга

«Гаражная амнистия» в России стартует 1 сентября. Госдума приняла в основном — втором — чтении законопроект, который позволит гражданам в упрощенном порядке оформлять гаражи и землю под ними, если права на такую недвижимость еще не зарегистрированы. Амнистия продлится ровно пять лет, но распространится далеко не на все объекты в стране. Подробности — в справке “Ъ FM”:

Закон будет действовать в отношении объектов, возведенных до 30 декабря 2004 года. Тогда в России начал действовать новый Градостроительный кодекс. Гараж и землю под ним нельзя будет приватизировать, если его признали самостроем, который нужно сносить. Кроме того, под амнистию не подпадают объекты, в которых ведется предпринимательская деятельность — например, там ремонтируют или моют автомобили. Не получится амнистировать гаражи в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также под землей. Ко всему прочему, законопроект не затрагивает и так называемые «гаражи-ракушки».

Сколько именно гаражей в России может подпасть под амнистию, власти не уточняют. В пояснительной записке к законопроекту авторы привели данные Росреестра: на кадастровом учете в стране стоят более 5,5 млн объектов гаражного назначения, но зарегистрировано из них только 3,5 млн. Сейчас из-за отсутствия документов граждане часто не могут нормально распоряжаться легально построенными гаражами, но теперь процедура значительно упростится, говорит адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Эти объекты имеют определенную стоимость, при этом, по сути, ограничены в обороте, поскольку на сегодня, если права не зарегистрированы, их невозможно законно продать, унаследовать, такие гаражи не являются объектом налогообложения, поскольку юридически это не недвижимость, и государство с них тоже не имеет никаких доходов. Сейчас, конечно, эта проблема актуальна больше для регионов. Хотя и в Москве, например, как мы знаем, идет массовое жилищное строительство, а под него очищаются территории, в том числе от гаражей, за которые владельцы, как правило, получают не очень большие компенсации. Более того, власти не обязаны им ничего выплачивать, потому что они не изымают их имущество, оно просто не зарегистрировано. И компенсации, выплачиваемые, например, в Москве членам гаражно-строительного кооператива, конечно, не соответствуют той рыночной цене, которая может быть у этих строений».

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Законопроект о «гаражной амнистии» опоздал на несколько лет, и поэтому сейчас воспользоваться его преимуществами сможет ограниченный круг россиян, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин: «Эта проблема была очень актуальна лет десять назад. Тогда нас просто бомбардировали письмами, было много обращений, но мы, к сожалению, ничем не могли помочь. Все дела, когда возникал конфликт, спор, решались в пользу властей, и людей заставляли все сносить, отказываться от объектов, они теряли права них. Но вот уже несколько лет, как нет ни одного обращения. Я боюсь, что речь может идти только о единицах, кто смог сохранить свои объекты в Москве и регионах. В столице все равно будет больше таких людей, так как тут больше и машин, и активных людей, которые всем этим занимались. Но в Москве владельцев гаражей и активнее всего прессовали.

Большинство людей, которые могли бы воспользоваться лет десять назад такой возможностью, сейчас уже себе позволить это не смогут. Они уже проиграли эту борьбу».

На фоне законопроекта о «гаражной амнистии» у россиян вырос интерес к покупке таких строений. По данным «Авито Недвижимость», по итогам прошлого года приобрести гараж хотели на 12% чаще, чем в 2019-м. Предложение при этом сократилось на 6%.

Владимир Расулов