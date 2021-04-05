Сотрудники колледжа в Башкирии похитили 5 млн рублей, предназначенных для детей-сирот

В отношении бывшего директора и четверых работников Башкирского аграрно-технологического колледжа возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Башкирии. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, организованной прокуратурой Илишевского района и отделом экономической безопасности МВД по Башкирии, отмечается в сообщении.

Колледж находится в деревне Верхнеяркеево Илишевского района Башкирии.Проверка установила, что в 2020 году директор Наил Агадуллин (по данным kartoteka.ru, руководил колледжем с июня 2008 по август 2020 года), главный бухгалтер и три сотрудницы бухгалтерии колледжа Айгуль Гимаева, Резида Гафарова, Ризеда Канзелова и Резеда Марданова разработали план похищения денег, которые выделялись из бюджета на обеспечение детей-сирот и учащихся из малообеспеченных семей питанием, стипендией и обмундированием.

По указанию директора работники бухгалтерии изготовили подложные банковские платежные документы и реестры, в которые внесли недостоверные сведения о получателях выплат.

В итоге на банковские карты, оформленные на работников бухгалтерии, было перечислено более 5,3 млн руб.

Майя Иванова