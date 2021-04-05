МУП «Пермгорэлектротранс» остается без руководителя

Директор МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) Александр Дербенев покидает свою должность. Как сообщает 59.ru, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Врио руководителя будет главный инженер предприятия Александр Дробаха. В мэрии Перми “Ъ-Прикамье” подтвердили информацию об увольнении господина Дербенева.

«Так получилось» - прокомментировал уход бывший гендиректор предприятия.

Увольнению господина Дербенева предшествовал его конфликт с депутатом Пермской гордумы Ильей Лисняком. По данным депутата, руководство ПГЭТ допустило нарушения при продаже контактной сети от троллейбусов. Как сообщил господин Лисняк на своей странице в Facebook, в ходе проверки было установлено, что в результате этой сделки «Пермгорэлектротранс» недополучил 2,58 млн руб., однако Александр Дербенев внес в кассу предприятия эту сумму из личных средств. Поскольку ущерб был возмещен, полиция приняла решение отказаться от возбуждения уголовного дела. Позже Илья Лисняк написал в соцсети, что в полиции перепутали детали и деньги в кассу внес не руководитель МУПа, а начальник отдела снабжения предприятия Сергей Гончаров. Господин Дербенев в ответ пообещал подать на депутата в суд.