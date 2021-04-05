На борьбу с лесными пожарами в УрФО в 2021 году выделили более 2,5 млрд рублей

В 2021 году на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в Уральском федеральном округе (УрФО) выделили более 2,5 млрд руб., сообщил на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков. В предыдущем году на эти цели было израсходовано более 2,927 млрд руб.

Пик пожаров в этом году ожидается в мае-июне. По словам господина Сандакова, сейчас завершены проверки готовности к пожароопасному сезону в Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях. Проверки показали, что регионы готовы к пожароопасному сезону. Сейчас проводится проверка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), через неделю начнется проверка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Из-за поздней весны в 2021 году начало пожароопасного сезона в южных регионах УрФО ожидается в середине апреля, добавил господин Сандаков. В 2020 году на Урале было зарегистрировано более 2,1 тыс. пожаров на площади более 167 тыс. га.

Михаил Мананников