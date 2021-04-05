Пасха немцу не праздник

Второй год подряд жители Берлина из-за пандемии коронавируса вынуждены отмечать Пасху в условиях локдауна. Все развлекательные мероприятия в городе отменены — традиционные ярмарки, концерты и игры для детей оказались под запретом, пасхальные службы проводятся в онлайн-формате. Действуют строгие правила по ограничению контактов: собираться вместе могут только представители домохозяйства плюс один человек, но не более пяти взрослых, а с девяти часов вечера гулять разрешено лишь по двое. Однако даже такие меры нельзя назвать жесткими — с 6 апреля в городе вводится новый пакет ограничений. С подробностями из Берлина — Вероника Вишнякова.

Догадаться о том, что Берлин отмечает Пасху, можно было лишь по редким декорациям в окнах домов и витринах магазинов, а также рекламным плакатам с поздравлениями жителям города. Центр столицы Германии был непривычно пуст: на дорогах не было ни машин, ни велосипедистов, а малочисленные прохожие старались поскорее нырнуть в ближайший вход в метро. Даже в субботу, единственный день работы магазинов, некогда оживленные улица Фридрихштрассе и площадь Александрплатц пустовали. Вход в торговые точки по предварительной записи и только с отрицательным тестом на коронавирус сделал шопинг занятием крайне непривлекательным.

Казалось, что город вымер, но это впечатление было обманчивым. Стоило лишь зайти в любой парк, как ситуация сразу менялась — повсюду были люди. Они прогуливались по тропинкам, сидели большими компаниями на траве, занимались спортом и играли в игры. Особой популярностью пользовался немецкий аналог городков — Wikingerschach. Так, в парке Фридрихсхайн, в самом сердце Восточного Берлина каждая вторая лужайка была размечена деревянными фигурками, которые по очереди пытались сбить участники двух команд. Удачные попытки сопровождались радостными криками и одобрительными возгласами.

Оживленно было в районах Кройцберга и Нойкёльна — местах притяжения берлинской молодежи и неформалов. На набережной Майбахуфер, проходящей вдоль Ландвер-канала, было не протолкнуться.

К каждому кафе выстраивались длинные очереди желающих взять еду навынос, особой популярностью пользовались пицца и пончики.

Получив заказ, группы молодых людей отходили к воде в поисках свободного места, где затем уютно устраивались, достав из рюкзаков принесенное с собой пиво. Жизнь здесь шла своим чередом, и коронавирус этому практически не мешал.

На территории бывшего аэропорта Темпельхоф вблизи центра города, давно ставшей излюбленным местом прогулок берлинцев, также было людно. Велосипедисты, роллеры и скейтеры катались по бывшей взлетно-посадочной полосе, с которой когда-то взмывали ввысь самолеты, а на траве устроились любители запустить в небо воздушных змеев. На просторной площадке для собак также было оживленно: пока четвероногие друзья играли друг с другом, их хозяева стояли в сторонке и что-то обсуждали. С каждым часом людей становилось все больше, и только в одной части некогда летного поля было пусто — там, где расположился вход в центр вакцинации.

Несмотря на то что сотрудников центра обязали работать и в праздники, желающих сделать прививку не наблюдалось.

Впрочем, похожая ситуация была и в центрах тестирования. Еще неделю назад в очереди в такой центр на Фридрихштрассе можно было провести час, стоя на улице в любую погоду. Сейчас же ажиотаж заметно спал, хотя жителей города настоятельно просили делать бесплатный экспресс-тест, если они хотят увидеться с родными на Пасху.

Объяснить это довольно просто: в этом году школьные каникулы в Берлине начались 27 марта, и многие родители постарались увезти своих детей на отдых — либо к родственникам, либо на Майорку. Она, в отличие от немецких курортов, была исключена из списка зон высокого риска заражения коронавирусом, что вызвало дебаты на федеральном уровне. И пока отели на острове Рёген пустуют, а Потсдам и Бранденбург просят берлинцев не приезжать в их парки, испанский курорт готов радушно принять уставших от локдауна жителей немецкой столицы.