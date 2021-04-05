Суд отказал в принятии иска к главе Хакасии о нецелевом расходовании средств

Верховный суд Республики Хакасия отказал в принятии иска от группы граждан к главе Валентину Коновалову о нецелевом расходовании средств из резервного фонда.

По мнению общественников израсходовано было 198 млн руб. Согласно данным искового заявления (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”), часть средств ушла якобы на организацию театрально-концертных проектов (2 млн руб.), на проведение культурно-досуговых мероприятий (4,8 млн руб.) на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет (61,9 млн руб.) и пр.

По мнению суда, иск подлежит рассмотрению в ином несудебном порядке — конституционного или уголовного судопроизводства. «Принимая во внимание, что суды не наделены полномочиями рассматривать в порядке административного судопроизводства вопросы, связанные с установлением наличия, либо отсутствия в действиях тех или иных лиц признаков административного или уголовного преступления, а также не в праве подменять собой контролирующие органы (...) административное исковое заявление не может быть принято к производству»,— говорится в определении суда (копия есть в распоряжении “Ъ-Сибирь”).

По словам председателя инициативной группы граждан Александра Мяхара, решение суда они планируют обжаловать, так как считают отказ неправомерным.

«Ничего не мешает суду установить факт нарушения закона главой Хакасии. Суд должен просто установить, нарушены требования закона или нет»,— пояснил господин Мяхар.

Иск является частью процедуры по отставке господина Коновалова с должности, которую группа жителей инициировала осенью прошлого года. Ранее они подали еще два иска, касающихся кадровых назначений. По мнению общественников, экс-министр природных ресурсов Хакасии Сергей Арехов (оставил должность в октябре 2020 года) был назначен с процедурными нарушениями — «без согласования с Рослесхозом, как того требует Лесной кодекс». А министр спорта региона Владимир Кретов (ушел в отставку в сентябре 2020 года), которому на тот момент было 70 лет, — с нарушения возрастного ценза.

Юлия Сасевич