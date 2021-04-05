Глава Минсельхоза заверил Путина, что дефицита удобрений не ожидается

Правительство справится с ростом цен на минеральные удобрения, их дефицита не будет, сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. При этом министр уточнил, что в прошлом году цены по разным составляющим поднимались от 10 до 41%.

«В этом году, в текущем году, тоже несколько подросла стоимость минеральных удобрений, и мы, соответственно, с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами, с союзами проводим сейчас совещания, для того чтобы обеспечить в полном объеме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев. Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Но думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется»,— сказал господин Патрушев (цитата по сайту Кремля).

Глава Минсельхоза надеется, что в этом году на1 га пашни будет приходиться 55 кг удобрений. Он уточнил, что «правильный объем удобрений, научно обоснованный» — 80 кг на 1 га пашни, такой объем может быть достигнут к 2025 году. «Это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций, ну и конечно, нарастить товарную массу продукции, это для нас первостепенное значение имеет»,— пояснил министр.

В марте Минсельхоз разработал проект постановления о соглашениях с бизнесом по снижению или поддержанию цен на минеральные удобрения. При этом фермеров не устраивает заморозка цен. Ранее их экспортные доходы сократились из-за ввода плавающих вывозных пошлин на зерно.

Подробнее о ценах на удобрения — в материале “Ъ” «Власти поддержали заморозку цен на удобрения».